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Kazanma oranı düşük
Trabzonspor, Süper Lig ve Avrupa maçları oynadığı sezonun ilk bölümünü sıkıntılı geçirdi. Bordo- mavililer, Süper Lig ve Avrupa kupalarında çıktığı toplam 13 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazanarak yüzde 23'lük galibiyet oranında kaldı. Karadeniz devi, 8 maçtan beraberlikle ayrılırken 2 müsabakayı da kaybetti. Avrupa'ya erken veda eden Fırtına, ligde de 8. hafta sonunda oynadığı 7 karşılaşmada 6 beraberlik, 1 galibiyet ile 9 puan toplayarak 10. sırada yer aldı.
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