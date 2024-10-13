  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor

Kazanma oranı düşük

Trabzonspor, Süper Lig ve Avrupa maçları oynadığı sezonun ilk bölümünü sıkıntılı geçirdi. Bordo- mavililer, Süper Lig ve Avrupa kupalarında çıktığı toplam 13 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazanarak yüzde 23'lük galibiyet oranında kaldı. Karadeniz devi, 8 maçtan beraberlikle ayrılırken 2 müsabakayı da kaybetti. Avrupa'ya erken veda eden Fırtına, ligde de 8. hafta sonunda oynadığı 7 karşılaşmada 6 beraberlik, 1 galibiyet ile 9 puan toplayarak 10. sırada yer aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kazanma oranı düşük
Trabzonspor, Süper Lig ve Avrupa maçları oynadığı sezonun ilk bölümünü sıkıntılı geçirdi. Bordo- mavililer, Süper Lig ve Avrupa kupalarında çıktığı toplam 13 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazanarak yüzde 23'lük galibiyet oranında kaldı. Karadeniz devi, 8 maçtan beraberlikle ayrılırken 2 müsabakayı da kaybetti. Avrupa'ya erken veda eden Fırtına, ligde de 8. hafta sonunda oynadığı 7 karşılaşmada 6 beraberlik, 1 galibiyet ile 9 puan toplayarak 10. sırada yer aldı.
Mourinho ile Zlatan transferde karşı karşıya!
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Bingöl'den Boğaziçi'ne uzanan hayat hikayesi: Anlattıklarıyla mest etti
Bursa'da kan donduran olay! 16 yaşındaki torun para için dedesi ve 2 kişiyi baltayla öldürdü!
G.Saray'da 3 imza birden! Görüşmelerde sona gelindi
İngiliz ekibinden Osayi Samuel açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Milli Takım İzlanda'da! A Milli Takım İzlanda'da! 01:12
A Milli Takım İzlanda'da! A Milli Takım İzlanda'da! 01:11
Bugün turlardık Bugün turlardık 01:03
Livakovic ve Sofyan Amrabat sevindi Livakovic ve Sofyan Amrabat sevindi 00:56
Başakşehir galip Başakşehir galip 00:29
Efes farklı Efes farklı 00:27
Daha Eski
Ronaldo boş geçmedi! Portekiz kazandı Ronaldo boş geçmedi! Portekiz kazandı 23:53
Sırbistan evinde İsviçre'yi devirdi! Sırbistan evinde İsviçre'yi devirdi! 23:53
İspanya Nelsson'lu Danimarka'yı yendi! İspanya Nelsson'lu Danimarka'yı yendi! 23:53
Ronaldo boş geçmedi! Portekiz kazandı Ronaldo boş geçmedi! Portekiz kazandı 23:50
Sırbistan evinde İsviçre'yi devirdi! Sırbistan evinde İsviçre'yi devirdi! 23:44
İspanya Nelsson'lu Danimarka'yı yendi! İspanya Nelsson'lu Danimarka'yı yendi! 23:40