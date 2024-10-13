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Geçen sezonun gerisinde
Fırtına, ilk 7 maçlık performansa bakıldığında geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı. Bjelica ile bordo-mavili ekip, ilk 7 lig maçında 12 puan toplarken, 4 galibiyet ve 3 yenilgi almıştı. 10 gol atan Karadeniz devi, 9 gol yemiş ve liderin 9 puan gerisinde 5. sıradaydı. Bu kez Trabzonspor'un 7 haftada 1 galibiyet, 6 beraberlikle 9 puanı var. Atılan gol 7, yenen 6. 10. sıradaki Trabzonspor, liderin 13 puan gerisinde.
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