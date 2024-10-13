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Haberler Trabzonspor

Cham hırs küpü

Karadeniz devinin transferi için yaklaşık 4 ay uğraştığı ve 4 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Muhammed Cham, henüz beklentileri karşılayabilmiş değil. Yaz boyunca eski kulübü Clermont'ta kadro dışı olan ve kamp süreci geçirmeyen 24 yaşındaki 10 numara, milli arada en çok çalışan isimlerden. Fiziksel açıdan eksiğini kapatmaya çalışan Cham, Başakşehir maçıyla birlikte çok farklı bir performans izlettirmek istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 06:50
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Cham hırs küpü
Karadeniz devinin transferi için yaklaşık 4 ay uğraştığı ve 4 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Muhammed Cham, henüz beklentileri karşılayabilmiş değil. Yaz boyunca eski kulübü Clermont'ta kadro dışı olan ve kamp süreci geçirmeyen 24 yaşındaki 10 numara, milli arada en çok çalışan isimlerden. Fiziksel açıdan eksiğini kapatmaya çalışan Cham, Başakşehir maçıyla birlikte çok farklı bir performans izlettirmek istiyor.
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