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7 maçta 9 puan
Ligde sezona Abdullah Avcı yönetiminde şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak 2. haftada tecrübeli hocayla yollarını ayırdıktan sonra Şenol Güneş ile anlaşan Trabzonspor, milli araya moralsiz girdi. Yaz transfer sezonunda şampiyonluk hedefi için oldukça iddialı bir kadro yapılanmasına giden bordo-mavililerde gelinen süreçte ortaya konan futbol ve alınan sonuçlar, beklentilerin altında kaldı. Karadeniz devi, 7 maçta sadece 1 galibiyet elde edip 9 puan alabildi.
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