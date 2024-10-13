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7 kez fileleri sarsabildi
Karadeniz devi Trendyol Süper Lig'de 1 galibiyet ve 6 beraberlik elde ettiği 7 maçta rakip filelere 7 gol gönderirken; kalesinde ise 6 gol gördü. Trabzonspor'da kaydedilen 7 golün 2'si kafayla (Okay Yokuşlu Beşiktaş'a, Banza Hatayspor'a); 5'i ayakla (Umut Bozok, Banza 2, Vişça, Denswil) atıldı. Bordo-mavililer, geride kalan haftalarda 1 penaltı kazanırken Konyaspor karşısında bu penaltıyı Banza gole çevirmişti.
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