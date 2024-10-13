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Haberler Trabzonspor

10 saniye için çok çalıştım

Ümit Milli Takım, 2025 Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri A Grubu 9'uncu maçında konuk ettiği Letonya'yı 3-0 yendi. Ümit Milli Takım ve Trabzonspor'un forveti Poyraz Yıldırım, "Benim ilk Ümit Milli Takım maçımdı ve topla ilk dokunuşumda gol atmak nasip oldu. Çok mutluyum ve gururluyum. Tabii ki bunlar tesadüf değil. Ben bu 10 saniyeler için çok çalıştım. Allah yüzüme güldü" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 06:50
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10 saniye için çok çalıştım

Ümit Milli Takım, 2025 Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri A Grubu 9'uncu maçında konuk ettiği Letonya'yı 3-0 yendi. Ümit Milli Takım ve Trabzonspor'un forveti Poyraz Yıldırım, "Benim ilk Ümit Milli Takım maçımdı ve topla ilk dokunuşumda gol atmak nasip oldu. Çok mutluyum ve gururluyum. Tabii ki bunlar tesadüf değil. Ben bu 10 saniyeler için çok çalıştım. Allah yüzüme güldü" dedi.

ŞENOL HOCA İLE ÇIKIŞA GEÇERİZ

Trabzonspor'da ilerleyen süreçte daha da başarılı olacaklarını söyleyen Poyraz Efe, "Büyük kulüplerde tabii ki inişler çıkışlar olabilir. Şenol hocamız geldi, çok iyi çalışıyoruz. İlerleyen süreçlerde çıkışa geçeceğimize inanıyoruz. İyi bir kadromuz ve iyi bir teknik ekibimiz var" ifadesini kullandı.

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