Trabzonspor'da Savic sorunu! 48 gününü sakatlıklarla geçirdi

Geçtiğimiz sezon savunmada büyük sıkıntılar yaşayan Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldız Stefan Savic'i kadrosuna katması büyük heyecan yaratmıştı. Ancak bu heyecan kendisini hayal kırıklığına bırakmış durumda.

Takvim'de yer alan habere göre; Bordo-Mavili kulübe 78 gün önce imza atan Karadağlı yıldız bu sürecin 48 gününü sakatlılarla geçirdi. Şu ana kadar 6 resmi maçta 449 dakika görev yapan Savic son olarak 19 Eylül'de oynanan Kayserispor maçında sakatlanmış ve oyundan alınmıştı. 33 yaşındaki futbolcunun sahalara dönüşü belirsizliğini koruyor.