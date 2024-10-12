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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor'da Savic sorunu! 48 gününü sakatlıklarla geçirdi

Trabzonspor sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği dünyaca ünlü savunma oyuncusu Stefan Savic 48 gününü sakatlılarla geçirdi. 33 yaşındaki futbolcunun sahalara dönüşü belirsizliğini koruyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 13:20
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Trabzonspor'da Savic sorunu! 48 gününü sakatlıklarla geçirdi

Geçtiğimiz sezon savunmada büyük sıkıntılar yaşayan Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldız Stefan Savic'i kadrosuna katması büyük heyecan yaratmıştı. Ancak bu heyecan kendisini hayal kırıklığına bırakmış durumda.

Takvim'de yer alan habere göre; Bordo-Mavili kulübe 78 gün önce imza atan Karadağlı yıldız bu sürecin 48 gününü sakatlılarla geçirdi. Şu ana kadar 6 resmi maçta 449 dakika görev yapan Savic son olarak 19 Eylül'de oynanan Kayserispor maçında sakatlanmış ve oyundan alınmıştı. 33 yaşındaki futbolcunun sahalara dönüşü belirsizliğini koruyor.

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