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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor'da Josh Brownhill gelişmesi!

Trabzonspor’un yaz döneminde transfer etmek istediği 28 yaşındaki Josh Brownhill Burnley’in 4 yıllık sözleşme uzatma teklifini reddetti. Brownhill’in mukavelesi sezon sonunda bitiyor. Fırtına bu transfer için hamle yapmaya hazırlanıyor. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Trabzonspor'da Josh Brownhill gelişmesi!

Orta saha hattına mutlaka takviye yapmak isteyen Trabzonspor, yaz döneminde İngiltere'de Burnley forması giyen Josh Brownhill için girişimlerde bulunmuştu. Ancak Burnley'in ınadı kırılamamıştı. Championship'e düşen bordo mavililer, 28 yaşındaki İngiliz yıldızın 2025 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmak istedi. Ancak 1.79 boyundaki futbolcu, kendisine sunulan 4 yıllık sözleşme teklifini kabul etmedi ve ayrılmak istediğini dile getirdi.

Orta sahada 6 ve 8 numara olarak görev yapabilen Brownhill, iki yönlü oyunuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kariyeri boyunca Britanya dışına hiç çıkmayan 28 yaşındaki tecrübeli orta saha kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Trabzonspor devre arasında yeni bir girişim yapabilir.

MANU'DA YETİŞTİ

Josh Brownhill kariyerine Manchester United altyapısında başladı. 2012 yılında efsane teknik direktör Alex Ferguson'un ManU'daki son döneminde altyapıda bulunan 28 yaşındaki yıldız, daha sonra Preston'a transfer olmuştu.

BU sezon Burnley formasıyla çıktığı 9 maçta 4 gol 1 asiste imza atan Josh Brownhill, 9 karşılaşmanın tamamında 90 dakika oynadı.

KAPTANLIK YAPIYOR

Fırtına'da gündeme gelen formda Brownhill, liderlik özelliğiyle biliniyor. Burnley'nin takım kaptanı olan İngiliz orta saha, taraftarlar tarafından da çok sevilen bir isim.

4 FARKLI TAKIMDA OYNADI

Kariyeri boyunca dört farklı takımda forma giyen Josh Brownhill, istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor. Mevcut kulübü Burnley'de dört senede 167 maça çıkan Brownhill, Bristol City'de de 161 karşılaşmada boy göstermişti.

13 MİLYON EURO

Burnley ile toplamda 177 resmi maça çıkan Josh Brownhill, 18 gol atıp 18 de asist yaptı. Piyasa değeri 13 milyon euro.

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