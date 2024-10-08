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Haberler Trabzonspor

Zirve ile puan farkı 13 oldu

Trabzonspor bu sezon ligde gösterdiği performansla zirvenin uzağında kalırken, son haftalarda aldığı sonuçlarla da zirve ile puan farkı 13'e çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 06:50
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Zirve ile puan farkı 13 oldu

Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon aynı süreçte 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 puan ile 5'inci sırada yer almıştı.

TAKIMA 3 GÜN İZİN

BU arada Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, Hatayspor ile oynanan maçın ardından takıma 3 gün izin verdi. Bordo mavililer, milli ara sonrası sahasında oynayacağı Başakşehir FK maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.

MİLLİ ARA SONRASI 'ZORLU' FİKSTÜR

Bordo-mavili takım, bu sezonki 7. Süper Lig maçında 6. beraberliğini alırken, dış sahada siftah yapma fırsatını da kaçırdı. Milli araya moralsiz giren Trabzonspor, Galatasaray'ın kazanmasıyla zirvenin tam 13 puan gerisinde kaldı. Milli aradan sonra ise ligde sırasıyla Başakşehir, Göztepe (D), Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor (D) maçları var. Yani zorlu fikstüre giriliyor.

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