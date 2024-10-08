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Haberler Trabzonspor

Gürpüz parlıyor

Karadeniz devinin sezon başında 1. Lig ekibi Karagümrük'e kiraladığı Göktan Gürpüz son oynadığı Sakaryaspor maçında da 2 asist yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 06:50
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Gürpüz parlıyor

Karadeniz devinin sezon başında 1. Lig ekibi Karagümrük'e kiraladığı Göktan Gürpüz son oynadığı Sakaryaspor maçında da 2 asist yaptı. Toplam 6 maçta forma giyen 21 yaşındaki orta saha 1 gol, 3 asistle toplamda 4 gole katkı sağladı.

DENIS DRAGUŞ 23 TOP KAYBI YAPTI

Yeni transfer Draguş, performansıyla üzüyor. Geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Gaziantep FK'da ardından EURO 2024'te Romanya formasıyla beğeni toplayan Rumen forvet, Hatayspor karşısında sol kanatta görev yaptı. Asist yapan 23 yaşındaki futbolcu, 65 kez topla buluşup, yüzde 69 pas isabetiyle oynadı. 23 top kaybeden Draguş, 19 ikili mücadelenin de sadece 10'unu kazandı.

ONUACHU'YA ŞANS

Fırtına'nın transfer etmek istediği ama Southampton'ın yüksek bonservis talebi nedeniyle İngiltere'de kalan Onuachu bu yıl Premier Lig'de ilk kez şans buldu. İngiliz ekibinin hocası Martin, Arsenal maçında 16 dakika oynattığı 30 yaşındaki forvet için, "Transfer dönemi kapandıktan sonra bambaşka bir oyuncuya dönüştü" dedi.

JORGE DJANİNY ŞOV YAPIYOR

Bordo mavili takımdan ayrılıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al-Fateh'e transfer olan Djaniny şov yapıyor. Bu sezon Suudi Arabistan Pro Lig'de 6 maça çıkan 33 yaşındaki forvet, 3 kez fileleri sarstı. Al-Fateh ile çıktığı 27 maçta 12 gol atıp 2 de asist yaptı.

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