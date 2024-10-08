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Haberler Trabzonspor

Galibiyet oranı yüzde 23

Trabzonspor, Süper Lig ve Avrupa maçları oynadığı sezonun ilk bölümünü sıkıntılı geçirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 06:50
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Galibiyet oranı yüzde 23

Bordo mavililer, Süper Lig ve Avrupa kupalarında çıktığı toplam 13 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazanarak yüzde 23'lük galibiyet oranında kaldı. Karadeniz devi, 8 maçtan beraberlikle ayrılırken 2 müsabakayı da kaybetti. Avrupa'ya erken veda eden Fırtına, ligde de 8. hafta sonunda oynadığı 7 karşılaşmada 6 beraberlik, 1 galibiyet ile 9 puan toplayarak 10. sırada yer aldı.

AVRUPA'YA ERKEN VEDA

Geçen sezonu 3. sırada bitirerek Avrupa Ligi 2. eleme turundan itibaren Avrupa sınavını vermeye başlayan Trabzonspor, Slovakya'nın Ruzomberok takımı karşısında deplasmanda 2-0, kendi evinde de 1-0 galip geldi. Bordo-mavililer, 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien temsilcisine sahasında 1-0, deplasmanda 2-0'lık yenilgi ile elendi. Daha sonra Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Karadeniz devi, play-off turunda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile deplasmanda 0-0, sahasında 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışlarında İsviçre temsilcisine elendi.

SADECE YEDİ GOL ATABİLDİ

Karadeniz devi, 1 galibiyet ve 6 beraberlik elde ettiği 7 maçta rakip filelere 7 gol gönderirken kalesinde ise 6 gol gördü. Trabzonspor'da kaydedilen 7 golün 2'si kafayla (Okay Yokuşlu Beşiktaş'a, Banza Hatayspor'a); 5'i ayakla (Umut Bozok, Banza 2, Vişça, Denswil) atıldı. Bordomavililer, geride kalan haftalarda 1 penaltı kazanırken Konyaspor karşısında bu penaltıyı Banza gole çevirmişti.

ACİL EYLEM PLANI

Trabzonspor, Papara Park'ta 5 puan topladı. Taraftarın desteğine rağmen evde kaybedilen puanlar teknik heyeti harekete geçirmiş durumda. Özellikle kapanan rakipler karşısında yaratıcı çözümler üretmekte zorlanan bordo-mavililerde Şenol Güneş acil önlemler almayı planlıyor.

3 HOCA GÖREV YAPTI

Bordo mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa maçlarına ve Süper Lig'in ilk haftasındaki Sivasspor maçına çıkarken, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligin ikinci haftasında Eyüpspor karşısına İhsan Derelioğlu ile çıkan ve rakibiyle berabere kalan Fırtına, ardından takımın başına geçen Şenol Güneş yönetiminde ise 4 beraberlik, 1 galibiyet aldı.

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