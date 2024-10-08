Dokuz puan toplayabildi

Yaz transfer sezonunda şampiyonluk hedefi için oldukça iddialı bir kadro yapılanmasına giden bordo-mavililerde gelinen süreçte ortaya konan futbol ve alınan sonuçlar, beklentilerin altında kaldı. Karadeniz devi, oynadığı 7 maçtan sadece 1 galibiyet elde ederken 6 maçtan da beraberlikle ayrılarak 9 puan topladı.

BİR GALİBİYETLE TARAFTARINI ÜZDÜ

Fırtına ilk yarısını önde tamamladığı Konyaspor maçından galip ayrılırken, ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı Kayserispor maçından da son dakikalarda bulduğu 2 golle beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer oynadığı 7 maçın 3'ünde (Sivasspor, Eyüpspor, Gaziantep FK) gol kaydedemedi. 4 deplasman maçından da sahadan berabere ayrılan Trabzonspor sadece Hatayspor deplasmanında gol atma başarısı (1-1) gösterdi. Karadeniz devi, attığı 7 golün 6'sını iç sahada kaydetti.