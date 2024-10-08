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Haberler Trabzonspor

Dokuz puan toplayabildi

Süper Lig'de sezona Abdullah Avcı yönetiminde şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak 2'nci haftada tecrübeli hocayla yollarını ayırdıktan sonra Şenol Güneş ile anlaşan Trabzonspor, milli araya moralsiz girdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 06:50
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Dokuz puan toplayabildi

Yaz transfer sezonunda şampiyonluk hedefi için oldukça iddialı bir kadro yapılanmasına giden bordo-mavililerde gelinen süreçte ortaya konan futbol ve alınan sonuçlar, beklentilerin altında kaldı. Karadeniz devi, oynadığı 7 maçtan sadece 1 galibiyet elde ederken 6 maçtan da beraberlikle ayrılarak 9 puan topladı.

BİR GALİBİYETLE TARAFTARINI ÜZDÜ

Fırtına ilk yarısını önde tamamladığı Konyaspor maçından galip ayrılırken, ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı Kayserispor maçından da son dakikalarda bulduğu 2 golle beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer oynadığı 7 maçın 3'ünde (Sivasspor, Eyüpspor, Gaziantep FK) gol kaydedemedi. 4 deplasman maçından da sahadan berabere ayrılan Trabzonspor sadece Hatayspor deplasmanında gol atma başarısı (1-1) gösterdi. Karadeniz devi, attığı 7 golün 6'sını iç sahada kaydetti.

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