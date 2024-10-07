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Haberler Trabzonspor

Savunma şanssızlığı

Karadeniz devinde, sezon başından bu yana savunma hattında şanssızlıklar oldu. Savic ve Denswil’den sonra Hatayspor maçında da sakatlanıp çıkan Serdar Saatçı herkesi korkuttu

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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Savunma şanssızlığı

Trabzonspor'da sezon başından bu yana sakatlık konusunda şanssızlıklar dikkat çekti. Yeni transfer Stefan Savic, Kayserispor maçında henüz 14. dakikada sakatlanıp çıktı ve son 3 lig maçında forma giyemedi. Yine takımın istikrarlı isimlerinden Stefano Denswil, Hatayspor maçı öncesi antrenmanda sakatlandı ve formasından uzak kaldı. Son olarak Hatayspor deplasmanında ilk 11'de başlayan Serdar Saatçı, 85. dakikada sakatlanıp kenara geldi. Serdar'ın ciddi bir durumunun olmadığı belirtildi. Öte yandan üst üste yaşanan bu şanssızlıklardan dolayı Batista Mendy, orta sahadan stoperde oynamak zorunda kaldı.

MİLLİ ARA İLAÇ OLACAK

Lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor, milli arayı iyi geçirmek istiyor. Özellikle Teknik Direktör Şenol Güneş ve ekibi, lige ara verilen bu dönemde hem kendi takımlarını hem de rakipleri analizi sürdürecek. Yoğun bir mesai uygulayacak Şenol Güneş, takımıyla daha fazla çalışma şansı da bulacak. Bordomavililer milli ara dönüşü 19 Ekim Cumartesi günü evinde Başakşehir'i ağırlayacak.

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