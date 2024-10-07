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Haberler Trabzonspor

Kurtarıcı kaptan

Bordo-mavililer, Süper Lig’de 7 maçta 6 beraberlik 1 galibiyet ile 9 puanda kalsa da kaptan Uğurcan farkını konuşturuyor. Tüm maçlarda 90 dakika sahada kalan milli kaleci, 32 kurtarışla dikkat çekiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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Kurtarıcı kaptan

Süper Lig'de ilk 7 haftada 6 beraberlik, 1 galibiyet alan ve 9 puan toplayan Trabzonspor, yoluna yenilgisiz ilerlerken kaptan Uğurcan Çakır'ın performansı dikkat çekiyor. Başarılı kaleci, bordo- mavili takımın yenilgisiz ilerlemesinde en büyük pay sahibi olarak öne çıkıyor. Deneyimli eldiven, ligde 7 maçın tamamında ilk 11'de çıkarken, 630 dakika sahada kaldı. 7 maçın 3'ünde kalesini gole kapatan Uğurcan, toplamda 32 kurtarışla ligin de en iyilerinden oldu.

BAŞARILI RAKAMLAR

Kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşayan milli kaleci, hem Abdullah Avcı hem de Şenol Güneş dönemlerinde en fazla forma giyen isim olarak sivrildi. Maç başına 4.4 kurtarış ortalamasıyla yüzde 84'lük bir oran tutturan Uğurcan, 1 kez de penaltı kurtardı. Maç başına 0.9'luk bir gol yeme ortalaması olan 28 yaşındaki kaleci, A Milli Takım için de umut veriyor. Performansı ve yükselen formuyla öne çıkan Uğurcan, Vincenzo Montella'nın elini güçlendiriyor.

HATAY'A GEÇİT YOK

Uğurcan Çakır, ligde son oynanan Hatayspor maçında da etkili kurtarışlarla öne çıktı. Tecrübeli kaleci özellikle maçın uzatma anlarında Calvo ve Aboubakar'ın şutlarında müthiş kurtarışlar yaparak takımını oyunda tuttu. 28 yaşındaki eldiven, Hatayspor deplasmanında 90 dakika boyunca net 5 kurtarış yaptı.

BERABERLİĞE ABONE

Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 7 maçın 6'sında rakipleriyle yenişemedi. Yoluna namağlup ilerleyen bordo-mavililer, buna karşın lig tarihinde ilk kez üst üste 4 deplasmanda berabere kaldı.

DEPLASMANDA 1 GOL YEDİ

Ligde 4 deplasmana çıkan Trabzonspor, sadece 1 gol yedi. Bordo- mavili takımda başarılı kaleci Uğurcan Çakır, sadece Hatayspor deplasmanında ağlarında gol gördü. Tecrübeli file bekçisi ilk 3 maçta Sivasspor, Eyüpspor ve Gaziantep'e karşı kalesini gole kapatmıştı.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Trabzonspor altyapısından yetişen ve tam 10 senedir A takımda yer alan Uğurcan Çakır, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 2022'deki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan, bordo-mavili formayla 2 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası kazanan Uğurcan, toplamda 258 resmi maça çıkarak kulübün simge isimlerinden oldu

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