Golün adı Banza

Bordo-mavili takımın flaş transferi Simon Banza, gollerini sıralamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Konyaspor karşısında kaydettiği 2 golle, 3-2'lik galibiyeti getiren Banza, bu hafta Hatayspor mücadelesini de boş geçmedi. Başarılı futbolcu, üst üste 2 maçta rakip filelere 3 gol bıraktı. Sahada kaldığı sürece sergilediği mücadelesi, istekli ve hırslı görüntüsüyle de takdirleri toplayan 28 yaşındaki yıldız, Trabzonspor formasıyla toplamda 4 maçta 3 gol atarak dikkat çekti.

EN SON NWAKAEME

Hatayspor'a attığı kafa golüyle öne çıkan Simon Banza, dün akşam önemli bir başarıyı daha yakalamış oldu. Banza bu golüyle beraber Süper Lig'de Anthony Nwakaeme'den bu yana Trabzonspor'un üst üste üç golünü atan ilk yabancı oyuncu oldu. Nwakaeme, benzer başarıyı Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezonda, Mart 2022'de göstermişti. Demokratik Kongolu futbolcu, kariyerinde de 21. kafa golüne imza atmayı başardı ve hava toplarındaki hakimiyetini göstermesini bildi.