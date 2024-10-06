1 varmış 1 yokmuş

Geçen hafta Konyaspor'u yenerek 126 gün sonra galibiyet hasretini bitiren Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 3 lig maçında da rakipleriyle 0-0 berabere kalmıştı. Sivasspor, Eyüp ve Gaziantep karşılaşmalarından galibiyet çıkaramayan Trabzonspor, Mersin'de Hatayspor'u yenerek dış saha siftahı yapmak istiyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Karadeniz devi, 1-1'lik beraberlikle bu sezon çıktığı 7 maçta 6. beraberliğini aldı. Karadeniz devi dış sahadaki son galibiyetini geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenerek elde etmişti.

SERİ GALİBİYET ŞANSI KAÇIRILDI

Karadeniz devi dış sahadaki son galibiyetini geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenerek elde etmişti. Hüseyin Türkmen, Ozan Tufan, Serkan Asan, Savic, Batagov, Enis Destan, Umut Bozok, Cihan Çanak Denswil ve Nwakaeme gibi oyuncularından sakatlıkları nedeniyle yararlanamayan Fırtına, bir ilk şansını da elinden kaçırmış oldu. Bordo mavililer, Konyaspor'un ardından Hatayspor'u da yenmesi halinde bu sezon ilk kez seri galibiyet elde etmiş olacaktı. Ayrıca milli araya moralli girilecek ve takımdaki kazanma alışkanlığı yerleşecekti.

Yunus Emre SEL