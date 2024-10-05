Nwakaeme sakatlandı!

Bordo mavililerde sakatlık haberleri can sıkmaya başladı. Abdullah Avcı sonrası gelen Şenol Güneş, takımı toparlamaya çalışırken en büyük sorunu sakatlıklar nedeniyle yaşıyor. Hüseyin Türkmen, Ozan Tufan, Serkan Asan, Savic, Batagov, Enis Destan, Umut Bozok, Cİhan Çanak ve Denswil'in ardından Nwakaeme de idmanda sakatlandı. Nijeryalı sol kanadın sol üst ön adalesinde kas yaralanması tespit edildiği açıklandı. Bugün Hatayspor maçında oynayamayacak olan Nwakaeme'nin milli ara sonrası takıma katılacağı dile getiriliyor. Ayrıca Onuralp da milli takımda.
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