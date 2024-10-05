Hatayspor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçında Hatayspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
Bu kritik maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hatayspor - Trabzonspor maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Lamine, Pedro, Funsho, Rivas, Aboubakar
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Serdar, Eren, Okay, Lundstram, Vişça, Bardhi, Draguş, Banza