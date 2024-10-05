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Haberler Trabzonspor

Hatayspor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına konuk oluyor. Hatayspor - Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 19:00 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 19:01
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Hatayspor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçında Hatayspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Bu kritik maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Trabzonspor maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Lamine, Pedro, Funsho, Rivas, Aboubakar

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Serdar, Eren, Okay, Lundstram, Vişça, Bardhi, Draguş, Banza

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