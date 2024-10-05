  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor

HATAYSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Hatayspor'a konuk olacak. Konya karşısında aldığı 3 puanın ardında galibiyet serisi yakalamak isteyen Fırtına'nın kadrosunda, sakatlıklar nedeniyle 11 eksik bulunuyor. Kadir Sağlam'ın düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 18:00 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 18:05
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
HATAYSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Konya galibiyetinin moraliyle Hatay

karşısına çıkacak olan bordo-mavililer, baskılı oyun, önde pres ve gol stratejisi ile sahaya çıkacak. Hüseyin Türkmen, Ozan Tufan, Serkan Asan, Savic, Batagov, Enis Destan, Umut Bozok, Cihan Çanak, Denswil ve Nwakaeme'nin sakatlık nedeniyle kadroda yer almadığı maçın muhtemel 11'leri ve yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Trabzonspor maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Lamine, Pedro, Funsho, Rivas, Aboubakar

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Serdar, Eren, Okay, Lundstram, Vişça, Bardhi, Draguş, Banza

TRABZON SERİ, HATAY İLK GALİBİYETİ İSTİYOR

Trabzonspor ile Hatayspor 9'uncu kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 8 maçta Trabzonspor'un 4, Hatayspor'un 2 galibiyeti bulunurken 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Maç öncesi 8 puanla 10'uncu sırada yer alan bordo-mavililer Hatayspor'u deplasmanda mağlup ederek geçtiğimiz hafta ligdeki ilk galibiyetine yenisini eklemek istiyor. Ligde 7 hafta sonunda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 2 puanı olan ve 18'inci sırada yer alan Hatayspor ise sahasında hem galibiyetle tanışmak hem de 3 puanın sahibi olmak istiyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım aralarındaki rekabette 8'i Süper Lig olmak üzere toplam 16 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu 16 maçta Trabzonspor'un 8, Hatayspor'un 2 galibiyeti bulunurken 6 maçta ise eşitlik söz konusu. Süper Lig'de ise iki takım bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda da Trabzonspor'un 4, Hatayspor'un 2 galibiyeti bulunurken 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Trabzon'da oynadıkları maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrılmıştı.

F.Bahçe'ye 50 milyon Euro'luk yıldız! Bu transfer Kadıköy'ü sallar
Şenol Güneş: Oyun sistemimiz...
DİĞER
Dünyanın en gaddar futbolcuları belli oldu! Süper Lig'den tam 13 isim var
Başkan Erdoğan'dan "Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında önemli açıklamalar
Göztepe uzatmalarda kazandı!
Kerem ManU'ya transfer olacak mı? Hocası açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ankaragücü ile Adanaspor yenişemedi Ankaragücü ile Adanaspor yenişemedi 18:16
Liverpool liderliği bırakmıyor! Liverpool liderliği bırakmıyor! 17:35
Kerem ManU'ya transfer olacak mı? Hocası açıkladı Kerem ManU'ya transfer olacak mı? Hocası açıkladı 17:28
Beşiktaş - Hapoel Tel Aviv maçında yeni karar! Beşiktaş - Hapoel Tel Aviv maçında yeni karar! 17:27
Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı 17:15
Fenerbahçe İsmail Yüksek'in sakatlandığını açıkladı! Fenerbahçe İsmail Yüksek'in sakatlandığını açıkladı! 17:13
Daha Eski
Beşiktaş'ın Gaziantep kafilesi belli oldu! Beşiktaş'ın Gaziantep kafilesi belli oldu! 17:01
Monza - Roma maçı yayın bilgileri Monza - Roma maçı yayın bilgileri 16:56
Lazio - Empoli maçı yayın bilgileri Lazio - Empoli maçı yayın bilgileri 16:54
Bologna - Parma maçı yayın bilgileri Bologna - Parma maçı yayın bilgileri 16:50
Juventus - Cagliari maçı yayın bilgileri Juventus - Cagliari maçı yayın bilgileri 16:47
Stuttgart - Hoffenheim maçı yayın bilgileri Stuttgart - Hoffenheim maçı yayın bilgileri 16:41