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Haberler Trabzonspor

Hatay ters geliyor

Fırtına, bugünkü rakibi Hatay karşısında şanssızlık yaşıyor. Bordomavililer, Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren bordo beyazlılar ile deplasmanda oynadığı maçlarda zorlanıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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Hatay ters geliyor

HATAY TERS GELİYOR

Fırtına, bugünkü rakibi Hatay karşısında şanssızlık yaşıyor. Bordomavililer, Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren bordo beyazlılar ile deplasmanda oynadığı maçlarda zorlanıyor. Rakibini lige çıktığı 2020-21'de dış sahada 1-0 yenen Fırtına, son üç sezonda ise 2 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı. Hatay'dan 2021-22'de 1 puanla dönen (1-1) Karadeniz devi 2022-23'te 2-1, 2023-24'te 3-2 kaybetti.

TAKIM HAZIR

Bordo mavililer, Süper Lig'in 8. haftasında bugün deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Fırtına, maç öncesi son antrenmanını, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

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