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Haberler Trabzonspor

Gözler Banza’da

Konyaspor karşılaşmasında rakip fileleri 2 kez sarsan 28 yaşındaki forvet bugün de bordo mavililerin en önemli kozlarından biri olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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Gözler Banza’da

Konyaspor karşılaşmasında Banza 2 kez fileleri havalandırırken, Vişça ceza sahası dışından müthiş bir gol atmıştı. Karadeniz devinin bugünkü Hatayspor sınavında da en büyük kozları Banza ile Vişça olacak. Şenol Güneş, Banza'nın daha çok topla buluşturulmasını istedi. Fiziksel gücü, hava toplarındaki etkinliği ve yaptığı koşularla Trabzonspor'un hücum gücüne ciddi bir katkı sağlayan Banza, rakip savunmaların dengesini bozan oyun tarzıyla dikkat çekiyor. Şenol Güneş'in hücumdaki lideri olma yolunda ilerleyen 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon oynayacağı maçlarda kritik bir rol alacak. Güneş'in taktiksel planlarında Banza'nın golcü kimliğinin yanı sıra takım oyununa katkı vermesi de önemli bir yer tutuyor.

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