  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor

Trabzonspor'da savunmada sakatlık sorunu!

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da üst üste savunma hattında yaşanan sakatlıklar sonrası gözler hangi isimlerin ilk 11'de oynayacağına çevrildi. Şenol Güneş'in bu noktada nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da savunmada sakatlık sorunu!

Trabzonspor'da yarın oynanacak Atakaş Hatayspor maçı öncesi savunma mevkiinde büyük sıkıntı yaşanıyor. Birçok oyuncusundan gelen sakatlık haberine üzülen bordo-mavili takım, son olarak Stefano Denswil'in problemiyle sarsılırken savunma da adeta çöktü. Önceki gün yaptığı antrenmanda ağrı hisseden ve çekilen MR görüntülemesinde sol üst ön adalesinde kas yaralanması tespit edilen Hollandalı stoper, Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Böylelikle Hüseyin Türkmen, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Denswil ile birlikte Trabzonspor, 4 savunma oyuncusundan yoksun kalacak. Sabah'ta yer alan haberde takımda stoper orjinli tek sağlam oyuncu, yeni transfer Serdar Saatçı ile devşirme Batista Mendy kaldı. Genç Ali Şahin Yılmaz da ilk kez 21 kişilik kadroya girebilir. Geçen haftaki Konyaspor maçında stoperde de görev yapabilen orta saha Ozan Tufan sakatlık yaşamıştı. Karadeniz ekibinde Hatayspor maçı öncesi toplam sakat oyuncu sayısı 9'a yükseldi.

SERDAR SAATÇI GÖREVE

Trabzonspor'da Denswil'in sakatlanması sonrası Serdar Saatçı'ya forma şansı doğdu. Bordo-mavili formayı ilk kez geçen hafta Konyaspor maçının son dakikalarında sırtına geçiren yeni transferin yaşanan sakatlıklar sonrası Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında, "Serdar şans bulduğunda bunu iyi değerlendirirse oynamaya devam eder" demişti. Öte yandan 21 yaşındaki stoper de yaşanan gelişmeler sonrasında Hatayspor sınavı öncesi heyecanlı bir bekleyiş içerisine girdi.

Buruk ve Batshuayi'ye verilen cezalar açıklandı!
Reklam
DİĞER
Aleyna Tilki ifadeye zorla getirilecek! Şantaj davasında yeni gelişme!
Oruç Reis Somali yolcusu! Başkan Erdoğan uğurlacak
Mourinho: Her maç başımıza geliyor
Mourinho'nun eski gözdesi G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Banza'nın kariyer zirvesi Banza'nın kariyer zirvesi 01:04
Mandıralı'nın TFF'deki yeni görevi açıklandı Mandıralı'nın TFF'deki yeni görevi açıklandı 01:04
Messi kariyerindeki 46. kupayı kazandı Messi kariyerindeki 46. kupayı kazandı 01:04
Fas Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Fas Milli Takım aday kadrosu açıklandı! 01:04
Ziraat Bankası'nın tanıtımında Messi sürprizi Ziraat Bankası'nın tanıtımında Messi sürprizi 01:04
F.Bahçe Tadic ile puanı kurtardı! F.Bahçe Tadic ile puanı kurtardı! 00:59
Daha Eski
Kartal evinde mağlup! Kartal evinde mağlup! 00:59
Mourinho: Her maç başımıza geliyor Mourinho: Her maç başımıza geliyor 00:59
Bronckhorst'tan taraftara sitem! Bronckhorst'tan taraftara sitem! 00:59
Okan Buruk: Ülkemizden özür diliyoruz Okan Buruk: Ülkemizden özür diliyoruz 00:59
İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması 00:59
Beşiktaş kırmızı kart bekledi! Beşiktaş kırmızı kart bekledi! 00:59