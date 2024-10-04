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Haberler Trabzonspor

Süper üçlü işbaşında

Teknik direktör Şenol Güneş özellikle 3 oyuncusuna çok güveniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 06:50
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Süper üçlü işbaşında

Teknik direktör Şenol Güneş özellikle 3 oyuncusuna çok güveniyor: Banza, Vişça ve Nwakaeme... Konyaspor karşılaşmasında Banza 2 kez fileleri havalandırırken, Vişça ceza sahası dışından müthiş bir gol atmıştı. Nwakaeme ise sergilediği performans sonrasında oyundan çıkarken tüm stadı ayağa kaldırdı. Güneş, hücum üçlüsünü Mersin'deki maçta da birlikte oynatacak. Özellikle Banza'nın rakip ceza sahasında daha fazla topla buluşturulmasını isteyen başarılı teknik adam, Vişça-Nwakaeme ikilisiyle de sürekli gol bölgesini zorlayacak. Bu oyuncuları zaman zaman yardımcı forvet gibi kullanacak.

GÜNEŞ'TEN 3 KURAL

Şenol Güneş, sadece futbola odaklanmak adına oyunculara üç kritik uyarıda bulundu. Gereksiz kartlardan kaçınmak için hakemlerle fazla diyaloğa girilmemesini isteyen Güneş, rakiple tartışmayı da yasakladı. Ayrıca idmanlardaki çalışmaların, maçlarda uygulanmasının önemine vurgu yapan deneyimli hoca, "Sahada sadece işinizi yapın" ifadelerini kullandı.

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