Savunma çöktü

Denswilde sakatlanmasıyla savunma mevkii adeta çöktü. Sol üst ön adalesinde kas yaralanması tespit edilen Denswil, Hatay maçında forma giyemeyecek. Hüseyin Türkmen, Savic ve Batagov'dan sonra Denswil'inde sakatlanmasıyla Trabzonspor 4 savunmacıdan yoksun kalacak. Stoper olarak elde Serdar Saatçı ile devşirme Mendy kaldı. Genç Ali Şahin Yılmaz da 21 kişilik kadroya girebilir.

SERDAR'A ŞANS

Denswıl'ın sakatlanması sonrası yeni transfer Serdar Saatçı'ya şans doğdu. Bordo-mavili formayı ilk kez geçen haftaki Konya maçının son dakikalarında giyen 21 yaşındaki stoperin Hatay karşısında 11'de olması bekleniyor. Güneş, "Serdar şans bulduğunda iyi değerlendirirse oynamaya devam eder" demişti.

DÖNÜM NOKTASI

Ligde üst üste alınan 5 beraberliğin ardından sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek kötü gidişata 'dur' diyen bordomavililerde Şenol Güneş, yükselişe geçme adına Hatay maçını dönüm noktası olarak görüyor. Tecrübeli hoca, oyuncularını hem fiziksel hem de zihinsel olarak yarınki karşılaşmaya hazırlıyor.

9 OYUNCU SAKAT

Trabzonspor'da 9 oyuncu sakatlıklarla boğuşuyor. Teknik direktör Şenol Güneş, sıkıntılı süreci atlatmanın formülleri üzerinde duruyor. Fırtına'da Enis, Savic, Batagov, Umut Bozok, Cihan, Serkan Asan, Hüseyin ve Ozan Tufan'ın ardından Denswil de sakatlık yaşad