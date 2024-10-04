  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor

Erken gol planı

Bordo-mavililer, Konya galibiyetinin moraliyle Hatayspor maçına yüksek enerjiyle hazırlanıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Erken gol planı

Bordo-mavililer, Konya galibiyetinin moraliyle Hatayspor maçına yüksek enerjiyle hazırlanıyor. Özellikle ilk 20 dakikaya çok önem veren Şenol Güneş, karşılaşmanın başlangıç senaryosunda baskılı oyun, önde pres ve gol istiyor. Hatayspor'un kırılgan bir takım olduğunu öğrencilerine anlatan ve erken bir gol bulmaları halinde ciddi avantaj yakalayacaklarını söyleyen Şenol hoca, milli araya mutlaka kayıpsız girmeyi hedefliyor. Tecrübeli çalıştırıcı, ön tarafta Draguş ve Orsic ikilisini ise hamle olarak kullanacak.

REKORA KOŞUYORUZ

TRABZONSPORLU yönetici Birhan Emre Yazıcı, kulübün resmi dergisine görüşlerini aktardı. Trabzonspor'un mali durumuna ilişkin konuşan Yazıcı, "Kulübümüz bu dönemde sponsorluk bütçesinde rekora koşuyor. Trabzonspor'u ekonomik bağımsızlığına kavuşturmak adına daha çok proje üzerinde çalışıyoruz" dedi.

İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması
Reklam
DİĞER
Aleyna Tilki ifadeye zorla getirilecek! Şantaj davasında yeni gelişme!
Oruç Reis Somali yolcusu! Başkan Erdoğan uğurlacak
Mourinho: Her maç başımıza geliyor
Mourinho'nun eski gözdesi G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Banza'nın kariyer zirvesi Banza'nın kariyer zirvesi 01:04
Mandıralı'nın TFF'deki yeni görevi açıklandı Mandıralı'nın TFF'deki yeni görevi açıklandı 01:04
Messi kariyerindeki 46. kupayı kazandı Messi kariyerindeki 46. kupayı kazandı 01:04
Fas Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Fas Milli Takım aday kadrosu açıklandı! 01:04
Ziraat Bankası'nın tanıtımında Messi sürprizi Ziraat Bankası'nın tanıtımında Messi sürprizi 01:04
F.Bahçe Tadic ile puanı kurtardı! F.Bahçe Tadic ile puanı kurtardı! 00:59
Daha Eski
Kartal evinde mağlup! Kartal evinde mağlup! 00:59
Mourinho: Her maç başımıza geliyor Mourinho: Her maç başımıza geliyor 00:59
Bronckhorst'tan taraftara sitem! Bronckhorst'tan taraftara sitem! 00:59
Okan Buruk: Ülkemizden özür diliyoruz Okan Buruk: Ülkemizden özür diliyoruz 00:59
İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması 00:59
Beşiktaş kırmızı kart bekledi! Beşiktaş kırmızı kart bekledi! 00:59