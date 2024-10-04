Erken gol planı

Bordo-mavililer, Konya galibiyetinin moraliyle Hatayspor maçına yüksek enerjiyle hazırlanıyor. Özellikle ilk 20 dakikaya çok önem veren Şenol Güneş, karşılaşmanın başlangıç senaryosunda baskılı oyun, önde pres ve gol istiyor. Hatayspor'un kırılgan bir takım olduğunu öğrencilerine anlatan ve erken bir gol bulmaları halinde ciddi avantaj yakalayacaklarını söyleyen Şenol hoca, milli araya mutlaka kayıpsız girmeyi hedefliyor. Tecrübeli çalıştırıcı, ön tarafta Draguş ve Orsic ikilisini ise hamle olarak kullanacak.

REKORA KOŞUYORUZ

TRABZONSPORLU yönetici Birhan Emre Yazıcı, kulübün resmi dergisine görüşlerini aktardı. Trabzonspor'un mali durumuna ilişkin konuşan Yazıcı, "Kulübümüz bu dönemde sponsorluk bütçesinde rekora koşuyor. Trabzonspor'u ekonomik bağımsızlığına kavuşturmak adına daha çok proje üzerinde çalışıyoruz" dedi.