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Haberler Trabzonspor

Deplasmanda ilk olacak

Bordo-mavili takımın bu sezon dış sahada galibiyeti, hatta golü bile yok. Hatayspor ilklerin karşılaşması olabilir

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 06:50
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Deplasmanda ilk olacak

Konyaspor'u yenerek 126 gün sonra galibiyet hasretini bitiren Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 3 lig maçında da rakipleriyle 0-0 berabere kalmıştı. Sivasspor, Eyüp ve Gaziantep karşılaşmalarından galibiyet çıkartamayan Trabzonspor, Mersin'de oynanacak Hatayspor mücadelesinde ilk dış saha galibiyetine ulaşmak istiyor. Fırtına, 19 takımlı Süper Lig'de bu sezon deplasmanda gol atamayan tek ekip durumunda. Karadeniz devi dış sahadaki son galibiyetini geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenerek elde etmişti

HATAYSPOR TERS GELİYOR

Trabzonspor, yarınki rakibi Hatay karşısında şanssızlık yaşıyor. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren bordo beyazlılar ile deplasmanda oynadığı maçlarda zorlanıyor. Rakibini lige çıktığı 2020-21'de dış sahada 1-0 yenen Fırtına, son 3 sezonda ise 2 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı. Hatay'dan 2021-22'de 1 puanla dönen (1-1) Karadeniz devi 2022- 23'te 2-1, 2023-24'te 3-2 mağlup oldu.

ÇALIMBAY GETİRİLMİŞTİ

Ligde 2 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor'da, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirilmişti. Fakat tecrübeli hoca henüz etkisini gösteremedi. Bordo beyazlı takım da Trabzonspor maçını bir çıkış olarak görüyor.

UMUT GÜNEŞ ARANIYOR!

Geçtiğimiz sezon 2.3 milyon euro bonservisle Alanya'dan transfer edilen Umut Güneş, Süper Lig'de 1 dakika bile şans bulamadı. 24 yaşındaki orta sahaya, Abdullah Avcı Avrupa'daki eleme maçlarında toplamda 82 dakika süre vermişti. Şenol Güneş'in Umut'la görüşerek beklentilerini net şekilde aktardığı öğrenildi.

DRAGUŞ HIRS YAPTI

Fırtına'nın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Draguş, henüz beklentileri karşılayabilmiş değil. Şenol Güneş'in özel görüşme yaptığı ve "Kalitenin farkındayım. Ancak bunu sahada göstermek zorundasın" dediği Rumen forvet, antrenmanlarda adeta hırs yaptı. Çalışma temposuyla teknik heyeti memnun eden Draguş, Hatayspor deplasmanında mutlaka süre bulacak.

TAKTİK ÇALIŞTILAR

Karadeniz devi, Hatay maçı hazırlıklarına dün 11.00'de devam etti. Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda oyuncular, topla ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Dar alan oyunu ile devam eden antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi

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