  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor

Trabzonspor'da sakatlık raporu!

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta 3 puanla tanışan Trabzonspor'da sakatlıklar can sıkıyor. Sakatlıklar yüzünden kadro rotasyonunu tam anlamıyla kullanamayan Şenol Güneş, sıkıntılı süreci atlatmanın formülleri üzerinde duruyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 11:40
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da sakatlık raporu!

Trendyol Süper Lig'de haftalar sonra galibiyetle tanışan Trabzonspor'da, 9 oyuncu sakatlıklarla boğuşuyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, sıkıntılı süreci atlatmanın formülleri üzerinde duruyor.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, rakibini 3-2 mağlup ederek haftalar sonra galibiyetle tanışmıştı. Bordo-mavili takımda üst üste yaşanan sakatlıklar ise moralleri bozdu. Trabzon ekibinde Enis Destan, Savic, Batagov, Umut Bozok, Cihan Çanak, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Ozan Tufan'ın ardından Denswil de sakatlık yaşadı.

SAKATLIKLAR GÜNEŞ'İ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Trabzonspor'daki sakatlıklar, Teknik Direktör Şenol Güneş'i düşündürüyor. Kritik haftalarda gelen bu sakatlıkların, kadro derinliği açısından taktiksel seçenekleri kısıtlaması Güneş'in oyun planlarını yeniden gözden geçirmesine neden olacak.

Osimhen için şoke eden iddia!
Mourinho'nun eski gözdesi G.Saray'a!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Şampiyonlar Ligi’nde sahne yine Kerem Aktürkoğlu’nun! Atletico Madrid maçında tarihe geçti…
Başkan Erdoğan 'Gözünü Türkiye’ye dikecek' demişti! İsrail Hatay’a bir saat uzaklıktaki Lazkiye’yi vurdu
Avrupa'da Türk rüzgarı! İşte o manşetler
Torreira ile ilgili çok konuşulacak iddia! Israrla istiyorlar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da sakatlık raporu! Trabzonspor'da sakatlık raporu! 11:27
İsmail Kartal sahalara dönüyor! İşte yeni takımı İsmail Kartal sahalara dönüyor! İşte yeni takımı 11:26
Osimhen için şoke eden iddia! Osimhen için şoke eden iddia! 11:07
"Artık Benfica'da oynamayı seviyorum" "Artık Benfica'da oynamayı seviyorum" 10:52
Beck'ten Van Bronckhorst'a övgü Beck'ten Van Bronckhorst'a övgü 10:50
Süper Lig'de 8. hafta başlıyor! İşte maç programı Süper Lig'de 8. hafta başlıyor! İşte maç programı 10:46
Daha Eski
Avrupa'da Türk rüzgarı! İşte o manşetler Avrupa'da Türk rüzgarı! İşte o manşetler 10:38
Twente - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! Twente - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! 10:14
Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı detayları! Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı detayları! 10:13
Rigas Skola - Galatasaray maçı saat kaçta? Rigas Skola - Galatasaray maçı saat kaçta? 10:12
Torreira ile ilgili çok konuşulacak iddia! Israrla istiyorlar Torreira ile ilgili çok konuşulacak iddia! Israrla istiyorlar 09:36
Mourinho'nun eski gözdesi G.Saray'a! Mourinho'nun eski gözdesi G.Saray'a! 09:32