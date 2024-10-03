Tarihi bir rekor

Trabzonspor'un Proje ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı, Trabzonspor dergisindeki röportajında, projeler ve sponsorluklar alanında, Trabzonspor'un marka değerini daha da yükseltmek için birçok yenilikçi adımlar attıklarını ifade etti. Yazıcı, şunları söyledi: "Yönetim olarak Trabzonspor Koleji ve Kartal Projesi, bu yönde attığımız en önemli adımlardan bazıları. Bu projeler sadece kulübümüzü değil, şehrimizi de dünya çapında tanıtma potansiyeline sahip. Ayrıca kulübümüze bu dönemde giren sponsorluk bütçesi tarihi bir rekora koşuyor. Kulübümüzü uluslararası alanda daha da güçlü şekilde ekonomik bağımsızlığına kavuşturarak sürdürülebilir hale getirmek için daha çok proje üreterek yoğun şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Trabzonspor'u kendi ayakları üzerinde durabilen, güçlü bir mali yapıya sahip, yatırımlarını sürdüren bir kulüp olarak hayal ediyorum. Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan ile birlikte Trabzonspor'un hem sahada hem de mali alanda en üst seviyeye çıkması için ortak hayallerimizi gerçekleştirmek üzere çalışıyoruz."

SERMAYE ARTIRIMI

Trabzonspor, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) için dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada sermaye artırımından toplam 2 milyar 200 milyon TL'lik rüçhan hakkı bedeli kullanımını yapıldığını duyurdu. Kulüp ayrıca sermaye artırımına girmeyen 275 milyon TL'lik lotlarında, kulüp tarafından satın alınacağını duyurdu. Kulüp sermaye artırımından gelen bu paranın çok büyük bir bölümünü Bankalar Birliği'ne yatırarak oradaki anlaşmadan çıktığını duyurmuştu.

ACELEYE GEREK YOK

Bordo mavili takım ara transfer dönemi öncesinde aceleci davranmayacak. Önce mevcut oyuncuların durumunu değerlendirecek olan tecrübeli teknik adam, ardından transfer planlamasıyla ilgili karar verecek. Devre arasına kadar takımı toparlamaya ve ideal 11'i oluşturmaya çalışacak olan deneyimli teknik adam istediği futbolu oturtamazsa yönetimden transfer isteyecek. Güneş, "Gelişmelere göre, eldekilerden daha iyi oyuncu alabiliriz" görüşünü taşıyor. Başkan Ertuğrul Doğan da "Hocamızın talebi olursa yerine getireceğim. Değerlendirmeleri zaten yapıyor, henüz talebi olmadı ama olacak" diyerek bir anlamda Güneş'e transfer konusunda tam yetki verdiğini belirtti.

HATAYSPOR MESAİSİ

Ligde 8. haftada deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü. Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından sürat çalışması gerçekleştirdi. Pozisyonel dar alan oyunu ile devam eden antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Bu arada sakatlığını atlatan Hüseyin Türkmen dün takımla çalıştı.