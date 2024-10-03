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Haberler Trabzonspor

Güneş'ten uyarılar

Teknik Direktör Şenol Güneş, oyuncularına 3 kritik konuda uyarılar yaptı. Deneyimli hoca, ekibinden hakemle didişmemelerini, rakiple tartışmamalarını ve sadece sahaya odaklanmalarını istedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Güneş'ten uyarılar

Bordo mavili kulüpte 5. dönemini yaşayan Teknik Direktör Şenol Güneş, takıma katıldığı andan itibaren birçok konuda oyunculara uyarılarda bulunuyor. Tecrübeli teknik adam saha içerisinde oluşabilecek gerginlikleri önlemek ve sadece futbola odaklanmak adına oyuncularına üç kritik uyarıda bulundu. İşte Şenol Güneş'in oyuncularına yönelik yaptığı üç kritik uyarı;

1-HAKEMLE DİDİŞMEYİN

OYUNCULARINA saha içerisinde hakemle fazla didişmemelerini bu konuda görevli olanının takım kaptanı ve belirlenen saha içi lideri olduğunu söyleyen Güneş, "Böylelikle gereksiz kart görmezsiniz" uyarısını yapıyor.

2-RAKİPLE TARTIŞMAYIN

Zaman zaman oyun içerisinde oluşan sertlikler ve tartışmalı pozisyonlarda rakiple tartışmanın kimseye bir şey kazandırmayacağını da vurgulayan Güneş, "Sakin kalarak, oyun planımızı uygulayalım" diyor.

3-SADECE İŞİNİZİ YAPIN

Güneş'in üzerinde en fazla durduğu konulardan birisi antrenmanlarda yapılan çalışmaların sahaya uygulanması. Tecrübeli teknik adam, "Sahada sadece işinizi yapın. İşimiz de güzel futbol oynamak, seyir zevki vermek ve keyif almak" diye vurguluyor.

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