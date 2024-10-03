  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor

Trabzonspor haberleri: Banza'nın kariyer zirvesi

Trabzonspor taraftarlarını heyecanlandıran 28 yaşındaki forvet Banza, Avrupa futbolunda yakından takip ediliyor. Braga’da geçen sezon müthiş bir çıkış yakalayan Kongolu yıldız, son 1 yıldaki yükselişiyle dikkat çekiyor. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor haberleri: Banza'nın kariyer zirvesi

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Trabzonspor'un flaş transferlerinden Simon Banza, Trabzonspor formasıyla gol mesaisine Konyaspor maçıyla başladı. 3-2'lik galibiyete 2 golüyle destek veren Banza, geçen sezon Braga'da başladığı çıkışını artırarak sürdürüyor. Avrupa futbolunda da yakından takip edilen 28 yaşındaki futbolcu, son 1 yıllık süreçte kariyerinde ciddi bir çıkış yakaladı. Braga formasıyla 2023-24 sezonunu 41 resmi maçta 23 gol, 5 asistle bitiren Kongolu yıldız, Avrupa'nın 5 büyük liginin ilgisini çekmişti.

KANE VE BELLİNGHAM

Bordo mavili takıma transfer olarak dikkatleri toplayan Simon Banza'nın referansı da gözlerden kaçmıyor. Braga ile geçen sezon çok iyi bir dönem geçiren ve Portekiz'de lig kupası kazanan Banza, adından daha fazla söz ettirdi. Dünya genelinde futbol araştırmaları yapan CIES'in Kasım 2023'teki çalışmasında dünyanın hücumda en iyi gol vuruşu olan futbolcuları listesinde 4. sırada yer almıştı. Banza; Harry Kane ve Bellingham gibi yıldızların arkasından ilk 4'e adını yazdırmıştı.

YILDIZLARI GEÇMİŞTİ

CIES'in Kasım 2023'teki araştırmasında son vuruşlardaki başarıya göre yapılan listede 4. sırada olan Simon Banza, birçok önemli yıldızı geçmişti. Banza; Erling Haalan, Mbappe, Cristiano Ronaldo, Lautaro Martinez gibi oyuncuların önünde yer almıştı

BERNABEU'DA ASİST

Braga ile geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösteren Simon Banza, eski formata göre oynanan turnuvada grupta 6 maçın 6'sında da forma giymişti. Banza; Real Madrid, Napoli ve Union Berlin'e karşı 6 maçta 1 asist yaptı ve 4 maça ilk 11'de başladı. 28 yaşındaki futbolcu özellikle Santiago Bernabeu'da Real Madrid'le oynadıkları maçta asist yaparak dikkat toplamıştı.

AVRUPA TAKİPTE

Simon Banza'nın 2023- 2024 sezonunda Braga ile yakaladığı çıkışın ardından Avrupa'nın 5 büyük liginde kulüpler takibe başladı. Geçtiğimiz sezonun sonunda İtalya'dan Roma ve İngiltere'den West Ham United Banza'yı kadrosuna katmak istemişti.

PENALTI USTASI

Konyaspor galibiyetinde ilk golünü penaltıdan kaydeden Simon Banza, kariyerinde beyaz noktadan başarılı bir isabet sağladı. Simon Banza, en üst lig kariyerinde kullandığı 7 penaltının 6'sını gole çevirdi

Oosterwolde'ye yakın takip! Telefonla görüştü...
Galatasaray Milan'ın yıldızının peşinde!
DİĞER
Son dakika: Yeşilçam'ın 4 yapraklı yoncasından Filiz Akın hastaneye kaldırıldı! Filiz Akın'dan üzen haber...
Yılın 5. MGK’sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | İsrail'in saldırıları gündemde! Türkiye nasıl tedbirler alacak?
Buruk'tan radikal karar! İşte G.Saray'ın RFS maçı 11'i
Mourinho'dan flaş karar! İşte Twente maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olmadı be çocuk! Arda'nın vuruşu... Olmadı be çocuk! Arda'nın vuruşu... 00:14
Devler Ligi'nde sürprizlerle dolu gece! Devler Ligi'nde sürprizlerle dolu gece! 00:14
Ah be Arda! 90. dakikada kritik an... Ah be Arda! 90. dakikada kritik an... 00:11
Devler Ligi'nde sürprizlerle dolu gece! Devler Ligi'nde sürprizlerle dolu gece! 00:04
Kerem ve Orkun yine sahnede! Golleri izleyin... Kerem ve Orkun yine sahnede! Golleri izleyin... 23:30
Batshuayi'den Fenerbahçe formalı paylaşım Batshuayi'den Fenerbahçe formalı paylaşım 23:30
Daha Eski
G.Saray İngiliz yıldızı listeye aldı G.Saray İngiliz yıldızı listeye aldı 23:30
Derbi için erteleme kararı! Derbi için erteleme kararı! 23:30
Buruk'tan F.Bahçe göndermesi! Buruk'tan F.Bahçe göndermesi! 23:30
Mourinho:Hiç pişman değilim... Mourinho:Hiç pişman değilim... 23:30
G.Saray'ın RFS maçı kamp kadrosu belli oldu! G.Saray'ın RFS maçı kamp kadrosu belli oldu! 23:30
Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy açıklaması! Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy açıklaması! 23:30