  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor

Yenilmez armada

En son geçen sezonun 35. haftasında Samsun’a kaybeden Fırtına, istediği sonuçları alamasa da şu anda ligin mağlup olmayan 3 takımından biri.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yenilmez armada

Trabzonspor, bu sezona beraberliklerle istediği başlangıcı yapamasa ve galibiyet hasreti çekse de uzun süredir yenilmiyor. En son geçen sezonun 35. haftasında Samsunspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Karadeniz devi, 4 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmadan sonra 149 gündür kaybetmedi. Bordomavililer, bu süreçte 9 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Fırtına, bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş ile beraber ligde namağlup üç takımdan biri konumunda bulunuyor.

GOLLER İÇ SAHADA

Fırtına, ligde attığı 6 golü de iç sahada kaydetti. Karadeniz devi, sahasında Beşiktaş maçında 1, Kayserispor mücadelesinde 2, Konyaspor karşılamasında da 3 gol kaydetti. Bordo-mavili takım, Sivasspor, Eyüpspor ve Gaziantep FK deplasmanlarından 0-0 beraberlikle dönerek gol atma başarısı gösteremedi.

Youssef En-Nesyri'den kötü haber!
G.Saray transferde bombayı patlatıyor!
DİĞER
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Mert Günok’tan Atilla Karaoğlan isyanı! Beşiktaş ardı ardına paylaştı: Kayserispor maçı biter bitmez…
CANLI | İsrail Lübnan'ı işgal ediyor: Kara harekatı başladı
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması!
G.Saray'da tedirgin Osimhen bekleyişi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR BUGÜNKÜ MAÇLAR 08:12
Beşiktaş zirve takibini sürdürdü! Beşiktaş zirve takibini sürdürdü! 01:24
Kayserispor - Beşiktaş maçı sonrası istifa! Kayserispor - Beşiktaş maçı sonrası istifa! 01:24
Bronckhorst: Maçın başlangıcından beri... Bronckhorst: Maçın başlangıcından beri... 01:24
Kayseri'de tartışmalı an! Beşiktaş'tan penaltı itirazı Kayseri'de tartışmalı an! Beşiktaş'tan penaltı itirazı 01:24
G.Saray transferde bombayı patlatıyor! G.Saray transferde bombayı patlatıyor! 01:24
Daha Eski
Beşiktaş'tan Atilla Karaoğlan tepkisi! Beşiktaş'tan Atilla Karaoğlan tepkisi! 01:24
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:24
Kayserispor - Beşiktaş maçında penaltı kararı! Kayserispor - Beşiktaş maçında penaltı kararı! 01:24
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 01:24
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte Aslan'ın yeni yıldızı G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte Aslan'ın yeni yıldızı 01:24
F.Bahçe'de flaş Osayi-Samuel gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Osayi-Samuel gelişmesi! 01:24