Yenilmez armada

Trabzonspor, bu sezona beraberliklerle istediği başlangıcı yapamasa ve galibiyet hasreti çekse de uzun süredir yenilmiyor. En son geçen sezonun 35. haftasında Samsunspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Karadeniz devi, 4 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmadan sonra 149 gündür kaybetmedi. Bordomavililer, bu süreçte 9 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Fırtına, bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş ile beraber ligde namağlup üç takımdan biri konumunda bulunuyor.

GOLLER İÇ SAHADA

Fırtına, ligde attığı 6 golü de iç sahada kaydetti. Karadeniz devi, sahasında Beşiktaş maçında 1, Kayserispor mücadelesinde 2, Konyaspor karşılamasında da 3 gol kaydetti. Bordo-mavili takım, Sivasspor, Eyüpspor ve Gaziantep FK deplasmanlarından 0-0 beraberlikle dönerek gol atma başarısı gösteremedi.