Trabzon'da Güneş'li günler

Süper Lig'de ilk 5 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Konyaspor karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle ligde 126 gün sonra 3 puan sevinci yaşadı. Ligin ilk haftasında Sivas'tan golsüz beraberlikle dönen, ikinci haftayı BAY geçen bordo-mavililer, üçüncü hafta erteleme maçında da Kayseri ile sahasında yenişememişti: 2-2. Dördüncü haftada Eyüpspor ile 0-0 berabere kalan Karadeniz devi, beşinci haftada evinde Beşiktaş karşısında 1-1'lik, altıncı haftada da Gaziantep FK deplasmanında 0-0 beraberlikle sahadan ayrıldı. Trabzonspor, ligin 7. haftasında ağırladığı Konyaspor'u 3-2 yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

4 MAÇTA 6 PUAN TOPLADI

Trendyol Süper Lig'de son galibiyetini geçen sezonun son haftasında sahasında Ankaragücü'nü 4-2 yenerek elde eden, 26 Mayıs'ta oynanan bu maçların ardından yaz tatiline giren bordo-mavililer, 126 gün sonra 3 puan sevinci yaşadı. Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 4 lig maçında bir galibiyet ve 3 beraberlik sonucunda 6 puan toplarken 1.5 puan ortalamasıyla karşılaşmalarını oynadı. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı idaresindeki ilk 2 müsabakada ise 2 beraberlik alarak 1 puan ortalamasında kalmıştı. Ancak Şenol Güneş çok daha iyi olmaları gerektiğini sık sık dile getiriyor.

4 BİN 341 GÜN SONRA KAZANDI

Güneş'le de ilk galibiyetini kazanan Fırtına puan tablosunda 1 galibiyet ve 5 beraberlikle 8 puan elde etti. Güneş, bu galibiyetiyle Süper Lig'de Trabzonspor'un başında 4341 gün sonra ilk iç saha galibiyetini Konyaspor'u 3-2 yenerek almış oldu. Bordo-mavili takım Süper Lig'de Eylül 2013'ten bu yana Konyaspor karşısında ilk kez üst üste üç galibiyet elde etti.