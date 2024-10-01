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Haberler Trabzonspor

Ertuğrul Doğan: 21 milyar TL ödedik!

Trabzonspor Başkanı Doğan, A Spor’a önemlı açıklamalar yaptı: “Bankalar Birliği’ne 2.1 milyar TL ödedik. Önemli bir yabancı yatırım grubundan ortaklık teklifi aldık. Camiamıza verdiğim sözleri tutmanın gururunu yaşıyorum”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 06:50
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Ertuğrul Doğan: 21 milyar TL ödedik!

Trabzonspor, Bankalar Birliği'nden resmen çıktı. Bordo-mavililer bunu başaran ilk Süper Lig ekibi oldu. Başkan Ertuğrul Doğan, A Spor'a telefonla bağlandı ve bu tarihi operasyonun ayrıntılarını paylaştı. İşte Doğan'ın sözlerinden satır başları:

İlk geldiğimizde taraftarımıza ilk sözümüz stat sponsorluğuyla alakalı konuydu. Türk futbol tarihinin en büyük stat sponsorluğunu yaptık. Toplamda 50 milyon euro bir gelir elde ettik. Burada Papara'ya bir kez daha teşekkür ediyorum.

İkinci sözümüz, borcun yönetilebilir hale getirilmesiydi, camiamıza verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyorum. Bugün itibarıyla faizleriyle beraber toplamda 2.1 milyar civarında Bankalar Birliği anlaşmasına para ödedik. Camiamız için çok önemli bir adımdı. Bankalar Birliği'nden çıkmak için geldiğimizden beri çalışıyorduk.

Trabzonspor'un gerçekleri belli. Sponsorluklarda 50 milyon euro'ya yakın gelir elde ettik. 1.5 yıllık süreçte 2.1 milyar TL faiziyle birlikte Bankalar Birliği anlaşmasına para ödedik. Bu rakamları ödemeseydik faiz yükü ile korkunç bir tabloyla karşılaşacaktık.

SIRADA VERGİ BORCU VAR

Başkan Doğan: "Şu anda en büyük problemimiz vergi borcu gibi duruyor. 25 yılda birçok vergi anlaşması yapılmış. İmkanlar zor, gelir de hemen hemen yok. Bu anlaşmalara uyulamadığı için 2 milyara yakın bir vergi borcu var. Bu borçlar için gerekli planlamaları yapıyoruz."

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