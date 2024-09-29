Trabzonspor'da 3 puan zamanı! İşte Şenol Güneş'in Konyaspor maçı 11'i

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün Konyaspor'u ağırlayacak. Ligdeki ilk 5 maçından da beraberlikle ayrılan ve galip gelememenin stresini yaşayan bordo- mavililer, Papara Park'ta bu seriyi sona erdirmeye kilitlenmiş durumda. Bir galibiyetin kendilerine farklı bir hava kazandıracağını oyuncularına her gün anlatan teknik direktör Şenol Güneş de bu süreci en iyi şekilde yönetmeye çalışıyor. Bordo mavililerin tek hedefi galip gelerek kötü gidişatı noktalamak.

ÖZ GÜVEN SORUNU

Takımda öz güven sorunu olduğunu her defasında söyleyen Güneş, oyun planını bu kez sahaya yansıtmayı arzuluyor. İdmanlarda zaman zaman tempoyu arttıran deneyimli teknik adam, Konyaspor maçı öncesi futbolcularından galibiyet sözünü almış durumda. Takımın tecrübeli isimleri Uğurcan, Vişça, Nwakaeme, Okay ve Ozan gibi isimlerden de bu süreçte destek isteyen Güneş, el birliğiyle takımı zirve yarışına dahil etmeyi hedefliyor.

GOL ATMA SIKINTISI

Fırtına, bu sezon Süper Lig'de gol yollarında ciddi sıkıntılar yaşıyor. Opta verilerine göre bordo-mavililer, 2014-2015'ten bu yana Süper Lig'de en düşük isabetli şut (3.6) ve beklenen gol (1.05 xG) ortalamasına sahip olduğu sezonu geçiriyor.

TRABZONSPOR 29-14 ÖNDE

Bordo mavililer ile Konyaspor arasındaki rekabet 2'nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 46'sı Süper Lig, 10'u 2'inci Lig ve 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 62 kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta Trabzonspor'un 29, Konyaspor'un 14 galibiyeti bulunurken, 19 maç da berabere bitti. Geçen yıl son maçta Fırtına, Konyaspor'u 3-1 yenmişti.

OFANSİF FUTBOL

Şenol Güneş'in ofansif oyun anlayışını oturtma çabalarına rağmen, takım sahada henüz bunu gösteremedi. Güneş, Konya maçı öncesinde oyuncularına daha fazla sorumluluk alarak bu olumsuz istatistikleri bitirmeleri gerektiğini vurguladı.

İKİ SORUN BİTEBİLİR

Konyaspor karşısında hem gol sorununu çözmek hem de sezonun ilk galibiyetini almak isteyen Trabzonspor, Şenol Güneş'in direktifleriyle sahada daha etkin bir oyun sergilemeyi planlıyor. Güneş, oyuncularını maç öncesi mental ve fiziksel olarak hazırlamaya çalıştı.

7 FUTBOLCU BUGÜN YOK

Karadeniz devinde eksik çok. Savic, Batagov, Umut Bozok, Enis Destan, Cihan Çanak, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen olmaz üzere tam 7 oyuncu sakatlık nedeniyle bugünkü Konyaspor maçında yok.

TRİBÜNLER DOLU OLACAK

Bordo mavili taraftarlar bugünkü Konyaspor maçında takımı yalnız bırakmayacak. Önceki gün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne giderek futbolculara ve teknik ekibe moral veren taraftarlar, bugün de tribünde görsel şölen yapacak.

ORTA SAHADA DEĞİŞİM

Karadeniz devinde Konyaspor maçı öncesi orta sahada değişim yaşanması bekleniyor. İki haftalık kart cezasından dönüşte Edin Vişça'yı direkt olarak 11'de görevlendirmeyi planlayan teknik direktör Şenol Güneş, orta sahada Lundstram'a yer açarak, Ozan Tufan veya Okay Yokuşlu ikilisinden birini kulübeye çekebilir.

KONYA'YI BOŞ GEÇMİYOR

Anthony Nwakaeme, Konyaspor'a karşı oynadığı son dört karşılaşmada üç golde pay sahibi oldu. 1 gol ve 2 asistle etkili bir performans sergileyen 'Bay Beyin', bugün Şenol Güneş görev verirse hücum organizasyonlarının kilit ismi olacak.

GÖZLER BANZA'DA

Son dönemde gol yollarında suskun kalan 28 yaşındaki forvet, Portekiz'de Braga ve Trabzonspor'da forma giydiği son 10 lig maçında fileleri sarsamadı. Geçen sezon Braga forması ile Portekiz Ligi'nde 28 maçta 21 gol ve 4 asistle oynayan Simon Banza ile görüşen Şenol Güneş, "Senden beklentimiz fazla. Konyaspor maçında senden goller bekliyorum" dedi.

ÇILGINLARDAN ÇAĞRI: DESTEK VERELİM

Çılgınlar Taraftarlar Derneği, destek açıklaması yaptı: "Bu büyük sevdayı yaşatmak için yalnızca tribünde değil, her alanda Trabzonspor'a sahip çıkmalıyız. Sosyal medyada takımımızı destekleyelim, TS Club mağazalarından alışveriş yaparak kulübümüze ekonomik katkı sağlayalım."

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Ozan, Visca, Cham, Draguş, Banza

Konyaspor: Slowik, Adil, Guilherme, Boranijasevic, Aleksic, Jevtovic, Ndao, Ufuk, Bazoer, Pedrinho, Umut Nayir