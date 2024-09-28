Tarihi gün

Başkan Ertuğrul Doğan'dan tarihe geçecek başarı... Koltuğa oturduğu ilk günden itibaren "Ekonomik bağımsızlık" hedefini koyan ve bunu açık açık dile getiren Doğan, Bankalar Birliği'nden çıkmaları gerektiğini sık sık vurguluyordu. Bu anlamda birçok ekonomik çalışma yapan, başta Kartal Projesi olmak üzere birçok anlaşma üzerinde uzun mesailer harcayan Doğan, en son bir ay önce sermaye artırımına gitmişti. Sermaye Piyasası Kurulu, Trabzonspor'un bedelli sermaye artırımı başvurusuna geçen hafta onay vermişti. Başkan Ertuğrul Doğan, bu hamle ile kulübün kasasına 2.5 milyar TL'lik bir gelir koymuş oldu ve tarihi adımı attı.

BORÇSUZ OLACAK İLK KULÜP

Bordo-mavililer, 2.5 milyar TL'nin 1.2 milyar TL'si ile Bankalar Birliği'ne olan borcu ödedi ve 2030'a kadar sürecek olan Bankalar Birliği anlaşmasından çıkan ilk kulüp oldu. Kalan para ile vergi ve menajer borçları ödenecek. Trabzonspor hem 2.5 milyar liralık borcu kapattı hem de senelik 700 milyon liralık faiz yükünden kurtularak tarihi bir adım attı. Sırada Kartal Projesi var. Burada yapılacak alışveriş merkezinden 4-4.5 milyar liralık gelir elde edilmesi hedefleniyor. Bunlar gerçekleştiğinde Trabzonspor'u 4 büyükler içindeki borçsuz tek kulüp olarak göreceğiz. Doğan, vadettiği 'Borçsuz Trabzonspor'a iyice yaklaştı.

Yunus Emre SEL

AÇIKLAMA HAFTAYA

Trabzonspor önümüzdeki hafta Bankalar Birliği'nden çıkılması ile ilgili bir basın toplantısı yapacak. Büyük operasyon sonrası Trabzonspor kasada artıya geçecek.