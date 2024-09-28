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Haberler Trabzonspor

Birlik çağrısı

Doğan: Tuzaklardan uzak durmanın yolu birlik ve beraberlikten geçiyor. Şenol Güneş hocamızla birlikte var gücümüzle Süper Lig’e odaklandık

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 09:10
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Birlik çağrısı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinde yer alan yazısında, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Başkan Doğan, "Tuzaklardan uzak durmanın yolu birlik ve beraberlikten geçiyor. Ya her türlü fikir ayrılıklarımızı, kırgınlıklarımızı, küçük hesaplarımızı kenara bırakarak safları sık tutacağız ve bir olacağız, böylece hala uzun bir maraton olarak önümüzde duran Süper Lig hedefine doludizgin koşacağız. Ya da Trabzonspor'a hiçbir zaman fayda getirmeyen kırgınlıklar, şikayetler ve kısır döngüler içinde kutuplaşacağız. Tarihimize adını altın harflerle yazdıran ve bizi hedefe götüreceğine canı gönülden inandığımız Şenol Güneş hocamızla birlikte var gücümüzle Süper Lig'e odaklandık" diye konuştu.

GEÇMİŞE TAKILMAYIN

İkinci hedefi "Kulübü finansal bağımsızlığına taşımak" olarak açıklayan Başkan Doğan, şöyle devam etti: "Takım performansını, bilet fiyatlarını, TS Club ürünlerini tartışabiliriz ama belirttiğimiz iki büyük hedefe ulaşmak için var gücümüzle bir olalım istiyorum. Desteğiniz tahmin edemeyeceğiniz kadar önemli. Trabzonspor hiç şüphesiz değişime ayak uydurmak zorundadır. Geçmişe takılıp kalma lüksümüz yok. Bu yüzden bakacağımız yer hep ileri."

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