Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün bir basın toplantısı düzenledi. Şenol Güneş, sezon başlangıcına işaret ederek, gündemi değerlendirdi. Başarılı hoca, "Bu basın toplantısını milli arada yapmak istiyordum ama boşluk bulduk. Sizleri bilgilendirmek istedim. Sonuçların sizleri memnun etmediğini biliyoruz. Gerçekleri bilmek iyi ama bunları sürdürmek kötü" dedi.

ELEŞTİRİ KATKI YAPAR

Sonuna kadar mücadele edeceklerini ve vazgeçmeyeceklerini aktaran deneyimli teknik adam, "Oyuncularla hiç yapmadığım kadar uzun bir toplantı yaptım. Teslim olmayacağız, pes etmeyeceğiz. Susmayı ve konuşacağımız anları bilmiyoruz. Bazen içimize atıyoruz. Herkes konuşmalı ama saygısızlık olmadan. Neyi gizliyoruz? Hakaret olmadıktan sonra eleştiri katkı yapar" görüşünde bulundu.

TARAFTAR DESTEĞİYLE

Taraftar desteğinin ve kenetlenmenin önemine özellikle vurgu yapan Şenol Güneş, "Yetenekli oyuncularımız var ama taraftarımızın desteğiyle sonuçlara ulaşacağız. İyi takım olduğumuzu gösteremiyoruz. Takımın moral ve özgüven sorunu var. Birbirimizi belki üzeceğimiz anlar da olacak ama düzeleceğiz. Bazı oyuncular tecrübeli ama beklediğimizin altında" ifadelerini kullandı.

MAZERET YOK

Teknik Direktör Şenol Güneş, saha dışı konuları gündeme getirmemeye özen göstereceklerini vurgulayıp, "Hakemi mazeret etmeyeceğiz. Rakiplerle de boğuşmayacağız. İşe önce kendimizden başlayacağız. Bu takımı başarıya ulaştırmaktan başka çaremiz yok. Bunu yapacağım. Ne olursa olsun değişecek. Çok sıkıntı çekeceğim ama bunu ben üstleneceğim" dedi.

SORUMLU BENİM

Bordo-mavili takımın puan durumundaki yerinden kimsenin memnun olmadığını belirten Şenol Güneş, "Başkan, takımdaki tüm yetkiyi ve sorumluluğu bana verdi. Bulunduğumuz durumdan sorumlu benim. Başarı için en büyük kararları alacak benim. Şeffaf olarak her şeyi paylaşacağım. Eleştiriler normal ama en üst seviyede olduğu dönemi yaşıyoruz. Beklemediğimiz sonuçlar aldık. Oyun, hayallerimizin gerisinde kaldı" dedi.

BAŞKAN ÜZÜLÜYOR

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın kulüp için var gücüyle çalıştığına dikkat çeken Şenol Güneş, "Başkan her gün arıyor. Üzülüyor, morali bozuluyor. Çok şey yapmaya çalışıyor. Şu anda yapacak bir şey yok. Transfer bazen çözümdür ama fazla transferler de sorun olur" görüşünü dile getirdi.