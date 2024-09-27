Bordo-mavili takımın teknik direktörü Şenol Güneş, son dönemdeki tartışmalara değinip, "Futbol ayakla oynanan oyun. Sahada ayakla oynan oyunu düzeltelim, diğer ayak oyunlarına geliriz. Hiçbir şey değişmedi. Gündemde var, biliyoruz. Allah bize o yanlışları yaptırmasın. Yanlış yapanlara cevap vermenin yeri ve zamanı var" diye konuştu.

TAKTİK YAPIYORLAR

Güneş, "Maçları kazandığı halde şikayetleri arşa çıkaran arkadaşlarımız var. Şikayetler o kadar fazla ki... O bir taktik olarak yapılıyor, buna izin veren bir ortam var. Türkiye'de kim haklı, kim haksız bazen karışıyor. Onlara beni şimdi sokmayın. Buna bir süre ihtiyacım var. Olumsuzluktan ben de etkileniyorum ve o duruma düşmek istemiyorum" dedi.

AĞIR KONUŞMASINI BİLİRİZ

"Kendi performansımı düşürmek istemiyorum. Benim hırsım camiaya yansıyacak. Ondan sonra bakalım bizi kim durduracak. Kimin yaptığını biliyorum. Ağır konuşmasını da biliriz, ona gerek yok! O sonraki iş."