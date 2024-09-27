Artık varlık var

Kulüpte başarı için ekonomik güce sahip olduklarını söyleyen Şenol Güneş, şöyle konuştu: "Kulüplerde gereksiz harcamayı ve borçlanmayı doğru bulmam. 5 milyonluk oyuncuya, 10 milyon verirsen, başarılı olsan bile batacaksın. Trabzonspor'da artık yokluk yok, varlık var. Bundan sonra başarısızlık kabul edilemez. Kimse teslim olmasın! Kesinlikle başarılı olacağız, bu oyuncular bundan daha iyi olacak. Yine kaybedeceğiz, rakip daha iyi oynarsa kaybederiz."

TRANSFER DÜŞÜNÜYORUZ

Ara transferde kadroya takviye yapmayı düşündüklerini dile getiren Trabzonspor'un teknik patronu, "Oyuncu alalım ya da almayalım, bizim oyunumuz iyi olacak. Devre arasında transfer yapmayı düşünüyoruz. Trabzonspor'u kendi haline bıraksanız bile bu sonuçları almaması gerekiyordu. Şartlar ne olursa olsun kendi oyunumuzu oynayacağız" yorumunu dile getirdi.

OYUNCULAR GÖZÜM, KULAĞIM

Şenol Güneş, takım içerisinde bütün oyuncularla yakından ilgileneceklerini ifade ederek, "Oyuncular benim gözüm, kulağım. Gözüm görmüyorsa, doktora giderim tedavi ettiririm. Ya da kör olurum! Bütün oyuncular bizim parçalarımız. Hepsini tedavi edeceğiz" yorumunu yaptı.

İDEAL 11'İMİ BULAMADIM

Kadronun zamanla oturacağını bildiren Trabzonspor'un teknik patronu, "Biz de şampiyonluk için yola çıktık ama bırak şampiyonluğu, sahaya çıktığımızda başarısız durumdayız. Gerçeklerimiz o değil. Takımın oturması çok önemli. İdeal 11'imi daha bulamadım, üzgünüm" diye konuştu.