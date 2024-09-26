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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor'un öfkesi dinmiyor! Başkan Doğan'dan geniş kapsamlı dosya

Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan’ın VAR hakemi Erkan Engin ile orta hakem Volkan Bayarslan’ın geçmişte yaptığı hataları da içeren geniş kapsamlı bir dosya hazırladığı öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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Trabzonspor'un öfkesi dinmiyor! Başkan Doğan'dan geniş kapsamlı dosya

Trabzonspor ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Son olarak Gaziantep FK ile oynanan Süper Lig maçının VAR kayıtlarının açıklanması ve burada VAR hakemi Erkan Engin'in iptal ettirilen gol sonrası, "Bravo" diyerek orta hakem Volkan Bayarslan'ı tebrik etmesi tepkileri iyice artırmış durumda. Yerel gazeteler dün manşetlerine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun fotoğrafını koyarak, gerekeni yapmasını talep etti. Bordo-mavili taraftarlar da kulübün hakkını koruması konusunda gereken tüm adımları atmasını istedi.

ART ARDA SERT AÇIKLAMALAR YAPILDI

Doğan'ın bu konu hakkında oldukça titiz davrandığı, VAR hakemi Erkan Engin ile orta hakem Volkan Bayarslan'ın geçmişte de yaptığı hataları içeren geniş kapsamlı bir dosya hazırladığı öğrenildi. Son iki günde üst üste bu konuda açıklama yapan Trabzonspor'un tepkilerine devam edeceği belirtildi. VAR kayıtlarında hakemler arasındaki konuşmalarda yer alan "Bravo" ifadesine dikkat çeken bordo-mavili kulüp, "VAR kayıtları, Türk futbolunun artık kanayan bir yara değil, çürüyen bir beden olduğunu ilan etmektedir" sözleriyle futboldaki sorunları vurgulamıştı.

BAYARSLAN'A CEZA KESİLDİ

MHK, Gaziantep- Trabzonspor maçının hakemi Volkan Bayarslan'ı cezalandırdı. Bayarslan, Süper Lig'in 7. haftasında görev alamadı. Bu arada TFF, Trabzonspor'u "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk etti.

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