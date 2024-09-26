  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor

Güneş ile en kötü başlangıç

Bordo mavili takım, 5. dönemini yaşayan Şenol Güneş ile en kötü lig başlangıcını yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Güneş ile en kötü başlangıç

Bordo-mavililer, 1998-99 sezonunda 5. haftada göreve gelen Güneş ile ilk 3 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ile 5 puan, 1993-94 sezonunda 5. haftada başladığı ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 4 puan elde etti. 2004-2005 sezonunda Güneş ile ilk 3 haftada 9 puan alan Karadeniz ekibi, 2009-10 sezonunda ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ile 6 puan topladı. Trabzonspor, Güneş ile bu sezon ilk 3 maçında 3 puan alarak daha önceki 4 başlangıcının çok gerisinde kaldı.

SONUÇLAR DEĞİŞMEDİ

Süper Lig'de ilk 5 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor'da, teknik direktör değişimi de sonuçları değiştiremiyor. Bordo- mavililer, ligde Abdullah Avcı döneminde 2 karşılaşmada 2 beraberlik, Şenol Güneş ile de 3 maçta 3 beraberlikle 1 puan ortalamasıyla maçlarını oynuyor. Karadeniz devi, Avcı ile ligde Sivasspor ve Eyüpspor karşılaşmalarından 0-0'lık beraberlikle ayrılırken Güneş idaresinde Beşiktaş ile 1-1, Kayserispor ile 2-2, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

TOPLAMDA 6 KARŞILAŞMA

Fırtına, Avcı yönetiminde 6 karşılaşmaya çıktı. Trabzonspor, galibiyetlerini Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımı karşısında yaşadı. İki maçı da aldı. 3. Elemede Rapid Wien'e iki kez yenildi. Konferans Ligi'nde St. Gallen ile deplasmanda 0-0, sahasında 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışlarında elendi.

ÇERÇEVEYİ BULAMIYOR

Karadeniz devi bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en az isabetli şut çeken takımı da oldu. Trabzonspor, Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 45 dakikasındaki 4 şutunda da isabet bulamadı. Toplamda 5 maçta 4 isabet buldu.

MELER VE CEM PAPİLA

Trabzonspor'un Konyaspor maçına hakem Halil Umut Meler atandı. Maçın gözlemcisi ise Cem Papila. Papila 2005'te Fenerbahçe maçında da Trabzonspor'un penaltısını vermezken Fenerbahçe'nin net ofsayttan attığı golü ise iptal etmemişti. Tepki çekmişti.

İKINCİ TAKIM OLDU

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı beş maçta da rakipleriyle yenişemeyen Trabzonspor, lig tarihinde bir ilke imza atmış oldu. Karadeniz devi, Süper Lig tarihinde Zonguldakspor'un (1979-1980) ardından bir sezonda ilk 5 maçı berabere bitiren ikinci takım oldu.

11 RESMi MAÇTA 2 GALiBiYET

Avcı ve Güneş yönetiminde bu sezon Avrupa ve ligde toplam 11 resmi karşılaşmaya çıkan Fırtına sadece 2 galibiyet elde etti. 7 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz devi, 2 karşılaşmayı da kaybetti.

Cimbom galibiyetle başladı! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
Okan Buruk: 4 maç üst üste kazanmak çok önemli
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’dan Yunan takımlarına karşı inanılmaz üstünlük! Olay yanıt geldi: PAOK maçı sonrası…
Yasa dışı bahis, kumar, kara para... Batuhan Karadeniz Gürcistan'a kaçtı! 'Derkan Başer' iddiası Dilan Polat muamması
İşte G.Saray'ın, PAOK karşısındaki golleri!
G.Saray'a sambacı orta saha! Gelecek için dev yatırım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Razvan Lucescu: G.Saray şanslıydı! Razvan Lucescu: G.Saray şanslıydı! 01:28
Razvan Lucescu: G.Saray şanslıydı! Razvan Lucescu: G.Saray şanslıydı! 01:27
Barcelona 3 puana Lewa ile ulaştı! Barcelona 3 puana Lewa ile ulaştı! 01:22
Arsenal evinde çok rahat! Arsenal evinde çok rahat! 01:22
Liverpool turu 5 golle aldı! Liverpool turu 5 golle aldı! 01:22
Kral geri döndü Kral geri döndü 01:22
Daha Eski
Osimhen dağıttı! Osimhen dağıttı! 01:19
100 kere penaltı 100 kere penaltı 01:18
Barcelona 3 puana Lewa ile ulaştı! Barcelona 3 puana Lewa ile ulaştı! 01:17
Günay: Çifte bir mutluluk yaşadık Günay: Çifte bir mutluluk yaşadık 01:16
Kaan alkışlarla Kaan alkışlarla 01:16
İstifa kabul edildi İstifa kabul edildi 01:15