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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 2 futbolcu...

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Bordo- mavililerde Umut Bozok ve Batagov için sakatlık açıklaması geldi. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 14:33 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 14:40
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Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 2 futbolcu...

Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Bordo- mavililerde Umut Bozok ve Batagov için sakatlık açıklaması geldi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbolcularımız Umut Bozok ve Arseniy Batagov'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcularımız Umut Bozok ve Arseniy Batagov'un sağlık durumları hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşir, "Futbol A takımımızın Gaziantepspor ile oynadığı maçtan sonra ağrı hisseden oyuncumuz Umut Bozok'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst adalesinde (Quadriceps) kas yaralanması tespit edilmiştir.

Diğer oyuncumuz Arseniy Batagov'un ise takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık bölgesinde (Adduktor) kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" dedi.

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