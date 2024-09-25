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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor katledildi

Hakem yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar: Trabzonspor, Gaziantep'te anlayamadığım ve ifade edemediğim bir şekilde katledilmiştir. VAR tarafından resmen puanları çalınmıştır.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
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Trabzonspor katledildi

Fırtına, Trendyol Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Trabzonspor'un faul gerekçesiyle iptal edilen golü ile ilgili olarak şu yorumu yaptı: Trabzonspor, Gaziantep'te anlayamadığım ve ifade edemediğim bir şekilde katledilmiştir. VAR hakemi, nizami bir golde, bir ikili mücadelede, itti filan diyerek Trabzonspor'un golünü iptal etmiştir. Bu nasıl bir iptal? Böyle bir iptal mi var? Trabzonspor, VAR hakemi tarafından katledilmiştir ve puanı çalınmıştır. Sebebini bilmiyorum. Böyle gol iptal edilmez, ayıptır. İbrahim Hacıosmanoğlu, net söylüyorum. Trabzon'u yediler ve katlettiler. Bir hakem olarak, Volkan Bayarslan iyi çocuktur ama VAR'da baktı 'Bunun için mi beni çağırdın' dedi ama ona uydu. Niye VAR'a uyuyorsun? BIR ikili mücadelede el kafaya temas edebilir. Bu pozisyon, bildiğimiz surattan itme değil. Bunu değerlendirecek VAR hakemi; hem cahil, hem yetersiz hem de bu seviyelerde tecrübesi olmadığı için hakemi çağırdı. Volkan golü iptal ederken, "Allah kahretsin" der gibiydi. Trabzonspor katledildi.

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