Spor yazarlarından Gaziantep FK - Trabzonspor maçı yorumu

İkinci yarıda Banza, Cham ve Nwakaeme daha hareketliydi. Trabzonspor'un organize bir atakla Banza'nın ayağından bulduğu gol VAR uyarısı ile iptal oldu. Volkan Bayarslan, golden önceki Malheiro- Sorescu ikili mücadelesini izledi ve Trabzonsporlu oyuncunun faul yaptığına hükmetti. Bu güzel gol güme gitmiş oldu. Trabzonspor aleyhine bir durum söz konusu olunca VAR nasıl da güzel çalışıyor değil mi? Hep böyle cin gibi olmalı VAR odasındakiler… Bu arada Cham'ın müthiş bir serbest vuruşu vardı; kaleci Dioudis harika çıkardı. Trabzonspor'un pozisyonları üst üste gelmeye başladı. İlk yarıda dökülen Trabzonspor ikinci yarıda futbol oynamayı hatırladı. Ama bu futbol galibiyet için yetmedi Bordo-mavililere. Şenol Güneş'in Allah yardımcısı olsun. Bu takımla işi gerçekten çok zor!

REHA KAPSAL Trabzonspor Süper Lig'de ilk galibiyetini almak için çıkmıştı. Gaziantep de bordo-mavililer gibi üç puana ihtiyaç duyuyordu. Bu atmosferde başlayan mücadelenin ilk yarısı her iki takım için de son derece vasat geçti. Bordo-mavililer yüzde 60 topla oynamasına rağmen ilk yarıda top ayağında doğru hücüm edemedi. Alan bulmak ve alanı kullanmada çok ciddi sıkıntı yaşadılar. Bir de rakipten karşı pres yapamamaları sebebiyle geçiş hücumu yediler. Yeni transfer Banza'nın bir kalitesi var ama arkadaşları topla fazla buluşturmuyor. Bu sebeple biraz etkisiz kaldığını gözlemliyoruz. Cham, oyuncu profili olarak takımı oynatacak isimden daha çok kendisi oynama meyilli bir futbolcu. Topu pas ile taşımak yerine daha çok dribblin ile bunu yapmaya çalışan bir oyuncu görüntüsü veriyor.