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TRABZONSPOR HABERİ: Şenol Güneş'ten Savic açıklaması!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Mücadele öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 19:33
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TRABZONSPOR HABERİ: Şenol Güneş'ten Savic açıklaması!

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bugünden itibaren bir haftada 3 maç yapmış olacağız. Daha öncesinde de milli takım nedeniyle birlikte olamadığımız oyuncular vardı. Yenilenme, toparlanma, oyun anlayışımızı anlatmaya çalıştık. İstediğimiz seviyeye gelemedik. Mental olarak düzelmek, taktik olarak düzelmek bütün bunlar çalışmayı gerektiriyor. Sahamızda iki maçta 4 puan kaybettik. Bugün benimle 3. maçı yapıyoruz. Sezon başından beri 5. maç. Oyun ve skor olarak mutlu olmadığımız bir dönem geçiriyoruz."

"Sakatlıklar var. Savic'in 4-6 hafta diyorlar, Orsic'in sakatlığı o kadar değil. Bu hafta yok, haftaya bakacağız. Visca'nın da hafif gerginliği vardı. Biraz toparlanmıştı ama kırmızı kart gördü. Sakatlık durumu da vardı. Yarından itibaren katılacak."

"Oyun olarak zamana ihtiyacımız var ama kadromuz sahaya çıktığında kazanmak durumunda. Bugün de aynı anlayışla sahada olacağız. Ne olursa olsun sahaya çıkan 11 sahada performanslarını iyi göstermeliler. Bugün sonuç almak istiyoruz. Elimizdeki kadro iyi. Acil 3 puana ihtiyacımız var. Onu yapmaya çalışıyoruz."

"Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Tekrar olmaz umarım."

Türk Telekom
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