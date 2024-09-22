Kritik bir viraj

Gaziantep FK ile yarın deplasmanda karşılaşacak bordo mavililer, rakibi ile kritik bir müsabakaya çıkacak. Ligdeki gidişatını düzeltmek ve taraftarların güvenini yeniden kazanmak adına büyük önem taşıyan bu maç, Fırtına için adeta bir dönüm noktası. Sezona istediği gibi başlayamayan bordo-mavililer, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını sonlandırmak ve bir galibiyet serisi yakalayıp yeniden iddialı konuma gelmeyi planlıyor. Şenol Güneş, beşinci kez geldiği Trabzonspor'un başında ilk deplasman maçına Gaziantep FK karşısında çıkacak. Bu mücadele, Güneş için sadece dış sahada alınacak bir galibiyetin ötesinde, takımı yeniden inşa etme adına büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

TOPARLANMA HIZLANIR

Süper Lig'de Sivasspor ve Eyüpspor ile 0-0, Beşiktaş ile 1-1, son olarak ise Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 4 puan elde ederken 8 puan kaybetti. Bu da zirve yarışında kritik puan kayıplarına neden oldu. Rakiplerine karşı üstün bir oyun ortaya koymakta zorlanan takımın motivasyonunu yukarı çekmeye çalışan Şenol Güneş, Gaziantep FK karşısında elde edilecek galibiyetle, taktiksel ve psikolojik anlamda toparlanma sürecini hızlandırmayı hesaplıyor.