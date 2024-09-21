  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor

TRABZONSPOR HABERLERİ: Tahkim Kurulu, Edin Visca'nın 2 maçlık cezasını onadı

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor - Beşiktaş maçında Rafa Silva'ya yaptığı faul sonrası kırmızı kart gören Edin Visca'nın 2 maçlık cezası Tahkim Kurulu tarafından onaylandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 17:14
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRABZONSPOR HABERLERİ: Tahkim Kurulu, Edin Visca'nın 2 maçlık cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Trabzonspor forması giyen Edin Visca'ya verilen 2 maçlık cezayı onadı.

TAHKİM KURULU'NUN AÇIKLAMASI ŞÖYLE;

"Trabzonspor A.Ş futbolcusu Edin VISCA'nın PFDK'nın 19.09.2024 tarih ve E. 2024-2025/89 - K.2024-2025/146 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Trabzonspor A.Ş.'nin futbolcusu Edin VISCA'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."

Kadıköy'de dev randevu! İşte derbinin 11'leri
TOD
DİĞER
52 yaşında kalbine yenik düşen Metin Arolat'ın son sözleri yürek sızlattı: Neşeli gözüküyorum ama hüzünlü bir adamım!
Başkan Erdoğan BM'de hitap edecek! Hangi konulara dikkat çekecek? Esad ile görüşecek mi?
Napoli'den Osimhen açıklaması! "Kiralanmak istemedi ama..."
G.Saray'dan sürpriz hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Singapur'da pole pozisyonu Norris'in Singapur'da pole pozisyonu Norris'in 17:41
G.Saray taraftarı Kadıköy'de! G.Saray taraftarı Kadıköy'de! 17:36
Tahkim'den Visca kararı! Tahkim'den Visca kararı! 17:14
G.Saray çeyrek finalde! G.Saray çeyrek finalde! 16:29
Chelsea West Ham'ı rahat geçti Chelsea West Ham'ı rahat geçti 16:24
Roland Sallai için flaş yorum! Roland Sallai için flaş yorum! 16:11
Daha Eski
Servet Çetin'den flaş derbi yorumu! Servet Çetin'den flaş derbi yorumu! 15:04
Napoli'den Osimhen açıklaması! "Kiralanmak istemedi ama..." Napoli'den Osimhen açıklaması! "Kiralanmak istemedi ama..." 14:52
Fenerbahçe - Galatasaray maçı tüm detaylar! Fenerbahçe - Galatasaray maçı tüm detaylar! 14:42
Kerem'den sürpriz paylaşım! Kerem'den sürpriz paylaşım! 14:10
Beşiktaş'ın derdine şifa oldular! Beşiktaş'ın derdine şifa oldular! 13:24
Fenerbahçe - Galatasaray maçı detayları! Fenerbahçe - Galatasaray maçı detayları! 13:11