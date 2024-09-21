Kayserispor maçında da performansı nedeniyle taraftarların bir bölümünün tepki gösterdiği Denis Draguş, büyük bir üzüntü yaşadı. Soyunma odasında duygu dolu olan Rumen yıldızın yanına ilk giden isimlerden birisi ise Umut Bozok oldu. Daha önce kendisinin de bu tarz bir durum yaşadığını söyleyen Bozok, "Bir gol her şeyi değiştirecek sen çok özel bir oyuncusun" diyerek takım arkadaşının moralini yükseltmeye çalıştı. Teknik direktör Şenol Güneş de Draguş ile ilgili tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Tecrübeli hoca, "Kendisine de söyledim; 'Yeteneklerin var, fizik gücün var, çabukluğun da var.' Eksikleri var ama 10 tane eksiği varsa 5 tanesinde başarılı olur. Bir santrfor olarak hareketli futbolcu. O da bilecek ki ya bu olumsuz durumdan çıkmak için çok çalışacak, hiçbir şeyi kafaya takmayacak ya da burada olmayacak" İfadelerini kullandı.