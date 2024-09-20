Sihirbaz geri döndü

Fırtına'nın simge isimlerinden olan Anthony Nwakaeme, Kayserispor maçına damgasını vurdu. Geçmiş dönemlerdeki performansından izler taşıyan deneyimli futbolcu, oyuna ikinci yarının başında Bardhi'nin yerine girdi. Nijeryalı yıldız, gösterdiği performansla adeta oyunun çehresini değiştirdi. Sol kanatta başarılı bir görüntü çizen Nwakaeme, özellikle beraberliği getiren ikinci golde Denswil'e müthiş bir asist yaptı. 35 yaşındaki futbolcu 45 dakika boyunca 6 dribling, 1 isabetli şut, 4 hücum paso ve 1 asistle oynadı. Nwakaeme maç sonrası şunları söyledi: "Maça kötü başladık. Maçın son dakikalarında belki uyandık diyebilirim. Son dakikalarında o çabayı gösterdik. Kendimi bulmaya, daha iyi hissetmeye, üzerine koymaya çalışıyorum. Hem ben, hem de takımımız daha iyi olacak."