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Haberler Trabzonspor

Sihirbaz geri döndü

Nwakaeme, Kayseri maçında ikinci yarıda girdi, oyunun çehresini değiştirdi, yaptığı müthiş asistle beraberliği getiren gole etki etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 06:50
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Sihirbaz geri döndü

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Fırtına'nın simge isimlerinden olan Anthony Nwakaeme, Kayserispor maçına damgasını vurdu. Geçmiş dönemlerdeki performansından izler taşıyan deneyimli futbolcu, oyuna ikinci yarının başında Bardhi'nin yerine girdi. Nijeryalı yıldız, gösterdiği performansla adeta oyunun çehresini değiştirdi. Sol kanatta başarılı bir görüntü çizen Nwakaeme, özellikle beraberliği getiren ikinci golde Denswil'e müthiş bir asist yaptı. 35 yaşındaki futbolcu 45 dakika boyunca 6 dribling, 1 isabetli şut, 4 hücum paso ve 1 asistle oynadı. Nwakaeme maç sonrası şunları söyledi: "Maça kötü başladık. Maçın son dakikalarında belki uyandık diyebilirim. Son dakikalarında o çabayı gösterdik. Kendimi bulmaya, daha iyi hissetmeye, üzerine koymaya çalışıyorum. Hem ben, hem de takımımız daha iyi olacak."

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