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Haberler Trabzonspor

Anormal şeyler oldu

"Bunu düzeltmek zorundayız. ayna gibi gözüküyor. Anormal şeyler oldu. Bunu bir bitiş olarak kabul edelim. Yeniden başlamamız gerekiyor. Bu sonuçlar ne bana ne de takıma yakışmaz.”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 06:50
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Anormal şeyler oldu

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor beraberliği sonrasında takımına serzenişte bulundu. Güneş, "Bu şekilde olmaz. Oyuncularımız sezon başı idman yapıp da fiziksel olarak düşüştelerse -ki, ya sakatlığı var, ya hazır değil, ya yorgun. Tamamen kopuk. Bunu suçlamak olarak söylemiyorum. Onlara da anlattım. Bunu düzeltmek zorundayız. Çünkü mevcut durum ayna gibi gözüküyor. Anormal şeyler oldu. Bu bizim oyun anlayışımız değil. Bunu bir bitiş olarak kabul edelim. Yeniden başlamamız gerekiyor" dedi.

TAKIMI KENDİ HALİNDE BIRAKIRSAN ZATEN 4 PUAN ALIR

"Takımı kendi haline bıraksan zaten 4 puan alır. Bu sonuçlar ne bana ne de takıma yakışmaz" diyen Şenol Güneş, "Bu maç bizim yeniden başlama trendimiz olmalı. İyi oynayıp kaybedersek umutlu olurduk. Bugün oyuncular yüzde 100'ünü vermedi. Kötü niyet var demiyorum ama bunları düzeltmeniz gerekiyor. Güçleri yetmese de savaşacaklar. Topu iyi kullanmayacaksa, iyi oynamayacaksa onu sahaya niye koyayım. Ona da yazık bana da. Tabii ki kabul etmek lazım. Beşiktaş maçının yorgunluğu da var. Bu maçı mağlubiyet olarak yorumluyorum" ifadelerini kullandı.

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